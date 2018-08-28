傻傻分不清楚？最最靠谱的荣耀8X系列传闻汇总

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荣耀官方正式宣布将于9月5日在西安发布荣耀8X和荣耀8X Max两款大屏新机。随着发布日期日益临近，关于荣耀8X系列的传闻也越来越多。

亚运会激战正酣，孙杨接连夺金振奋国人。近日，荣耀总裁也去雅加达探望了身为荣耀代言人的孙杨，之后还发了微博自曝了关于荣耀8X系列的“内幕消息”。在这条微博里，赵明表示孙杨用了“屏霸”一词来形容荣耀8X，非常有意思。

正当大家都以为“屏霸”这一词是形容荣耀8X所配备的超大屏幕的时候，荣耀手机官方微博却站出来“辟谣”，表示孙杨说的“屏霸”并不是指屏幕大。结合此前工信部公布的产品入网信息来看，7英寸屏幕的很有可能不是8X，而是8X系列中的大屏机器，即荣耀8X Max。“用力过猛”、“屏霸”或许指的是屏占比惊人，很可能超过90%。

而另一个让人关注的点是荣耀8X系列将会搭载哪一家的处理器呢？此前曾经传出过各种版本的消息，不过近日花粉俱乐部官方微博坐不住了，也跑出来放出内幕消息，称“吓人的GPU Turbo技术在荣耀8X上更不一般了”。这基本等于官方宣布荣耀8X将搭载自家的麒麟处理器，结合此前荣耀称这次的荣耀8X系列“用力过猛”，那基本可以确定是性能相比麒麟659更强的麒麟710处理器。

那么问题来了，之前不是曝光说荣耀8X将采用骁龙处理器的吗？别急，这不还有个荣耀8X Max嘛。此前工信部的入网照显示荣耀8X系列将至少有一款将采用“水滴屏”设计，现在来看更有可能是荣耀8X Max，而8X可能会采用刘海屏设计。当然，荣耀8X系列最终长啥样、会搭载什么处理器还是要等到发布会当天才会有正确的答案。（不过竖排双摄+后置指纹还是十分确定的）

有趣的是，近日德国莱茵认证发表微博称，将有一项业内领先的专业认证技术首次运用在手机领域 。由于给出的时间同样是9月5日，与荣耀8X系列发布会时间吻合，所以也意味着荣耀将在千元级旗舰产品上会支持TUV安全认证。据悉，荣耀8X将配备3750mAh的电池，而荣耀8X Max更将配备5000mAh大电池致敬自家旗舰荣耀Note10。

综合目前各种爆料，我们可以确定的是荣耀8X的处理器是麒麟710，而荣耀8X Max将采用水滴屏设计、配备5000mAh电池以及可能搭载骁龙处理器。至于两款机型其他方面的信息，大家还是静待9月5日的发布会吧。