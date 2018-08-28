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10亿像素的俄制超豪华相机你会买吗？

10亿像素的俄制超豪华相机你会买吗？
2018年08月28日 07:53 新浪科技综合
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　　本文来自爱范儿

　　看过尼康的新无反之后，你有什么新想法？

　　当尼康、佳能这些传统大厂都开始对无反做更加深入的投入时，整个影像的重心也开始往无反领域发展。未来或者会有更多的变化，之后的旗舰相机可能也会跟现在的不太一样。

　　当然，尼康也就只是发布了两款新机而已，佳能的新无反也还没冒泡。所以现在就开始说无反阵营带来的新格局，这个未来貌似也谈的有点早。

　　但有些团队也开始‘猜想’了，他们的想法也走得非常天马行空。就像俄罗斯团队 GASAN 提出的方案，他们‘幻想’出一台终极化的无反相机，这台相机不仅能够满足多方向操控，而且还戴在了一块超大尺寸的 10 亿像素传感器。

　　从 GASAN 官方网站公布的照片可以看到，这款相机用上了单反的一体型手柄设计，大体就跟佳能的 1DX 和尼康 D5 差不多。但为了适应多种握持方法，GASAN 用上了对称设计，机身的左右两侧均用上了同样的握持手柄。

　　除了机身底部 GASAN 标志之外，其实三个角均附属了快门和前后双拨盘（除了右下角的部分都是三拨盘），不管你的惯用手是哪一只，都能方便拍摄。

　　不只是拍照手柄，机身的按键布局、按键造型都是跟着完全对称设计。但鉴于这台机只是停留在概念阶段，所以 GASAN 并没有画出按键的具体布局，就算是监视器，他们也只是打上了一个尼康 D5100 的画面，看起来还是很粗糙的。

　　不过，GASAN 的相机加入了两个屏幕的设计。遮盖在表层的具备一个翻折结构，能够让屏幕翻到机身上方，方便用户自拍和拍视频的时候取景。翻折屏打开之后，内部还有一个等大的显示器，两个屏幕能够做信息联动，例如在照片回放的时候，上面的屏幕就显示图像，下方的屏幕就显示参数。

　　还有一点需要注意的是，GASAN 这台相机附带了三个热靴，分别放置在军舰头上方和两个拍摄手柄的上方。这三个接口要是能够跟索尼的 Mi 口一样，支持音频传输，同时机身也可以实现多轨道录制，那对于视频用户还是一件很方便的事情。

　　只是，机身上没有看到其他开口，像 3.5mm、HDMI 接口这些都没有出现在机身上。这个有可能是方案还停留在毛坯的阶段，设计师没有补全这些细节而已。

　　配置方面，GASAN 会提供三种规格的机身。这三个机身最大的差异在于画幅和机身体积，最小的那款用的是 2000 万像素 M43 画幅传感器，体积中等、面向均衡用户的是采用 5000 万像素全画幅传感器。

　　而体积最大的那款，搭载的是一款 10 亿像素的大型传感器，画幅也相信比时下的中画幅传感器还要大。

　　目前，大部分的中画幅旗舰主要停留在 1 亿像素左右，即便是即将更新的飞思 IQ4 数码后背，其像素量也可能是达到 1.5 亿左右。佳能曾经推出过 1.2 亿像素的传感器，但也只停留在 APS-H 的画幅，限制也有点多。

　　虽然，哈苏有 H6D-400c MS 能够让单张照片达到 4 亿像素，但也是要通过哈苏的 Multi-Shot 技术多张合成而成。要是真的跑原生 10 亿像素的话，目前还在真的没有这样的传感器。

　　除了传感器之外，GASAN 团队的功能设置也让人很摸不着头脑。感觉，这台机看起来更像是一款不务正业的智能相机：

  • 支持左右手交替拍摄
  • 机身附带 3 个热靴，支持麦克风、灯等设备
  • 搭配 25000mAh 的电池，但不知道机身里面到底用多少块
  • 相机自身支持直播、Skype 在线通话
  • 相机附带蓝牙，可以接入无线耳机做麦克风

　　或者看到这里，你也觉得 GASAN 其实是在乱点技能树。

▲用它来自拍的你，可能是这样的▲用它来自拍的你，可能是这样的

　　一款预定搭载的是高画质传感器的相机，没有性能配置方面的考虑，反而是往直播的方向去走。就算这个是一个空想的计划，这个方向也太离谱了吧。先不说 10 亿像素的版本，就算你拿一台 5000 万像素的高端全画幅机身去直播，感觉也有点太过奢华了一些。

　　所以，这个提案也就是一个迟来了几个月的‘愚人节玩笑’，大家笑笑就好了。

　　不过，GASAN 的朋友还是很认真的。他们在产品介绍的背后还做了一个简单的‘众筹框’，用来收集各位有心人士的‘善款’。这个，大家也就看看吧。或者有心之士多了，我们真的能早点看到这样的一个场景：

哇，那个人还真的用一台 10 亿像素的相机做直播啊。（手动 Doge）

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