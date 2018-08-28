砸核桃只是业余 实测第六代康宁大猩猩玻璃

智能手机的屏幕尺寸设计越来越大，长时间保持手机屏幕的完整性，对于我们这些粗心的人来说真是越来越难，哪怕一不小心的磕碰都会让轻薄的手机屏幕玻璃出现裂纹，康宁公司作为主要的手机屏幕玻璃盖板的供应商一直在玻璃盖板的耐用上做着努力，且在今年的7月份推出了康宁第六代大猩猩玻璃。

相比其它钠钙玻璃和铝硅玻璃等竞品玻璃，康宁第六代大猩猩玻璃能够经受住多次的跌落，如今OPPO R17手机的屏幕盖板玻璃率先使用上了康宁第六代大猩猩玻璃，这对粗心的O粉来说可是福音。

康宁大猩猩玻璃

耐久度提升更抗摔

根据全球消费者调查数据显示，人们平均每年要摔落7次手机，其中50%以上是从1米或者以下高度摔落，康宁第六代大猩猩玻璃采用了全新的材料和设计，大大提高了玻璃盖板的耐久性，来抵御多次的摔落。

在实验室的测试条件中，康宁第六代大猩猩玻璃平均能够经受15次的1米高度到粗糙表面的跌落，与第五代大猩猩玻璃相比拥有更高的表层压应力。在相同的实验室测试条件下，钠钙玻璃和铝硅玻璃等竞品在第一次摔落就产生碎裂。

康宁玻璃抗摔测试

除了在摔落高度和摔落频率的问题外，康宁第六代大猩猩玻璃还满足了当下流行设计的需求，更好的光学特性、更灵敏的触控、高效的无线充电以及耐刮擦和耐用性，在现在智能手机前后玻璃设计的趋势下，康宁第六代大猩猩玻璃是很好的选择材料。

第2页：熔融下拉工艺：引领行业关键所在

说了这么多，想必大家都想知道康宁第六代大猩猩玻璃这么抗摔是怎么做到的？这肯定和康宁科学家们数千小时的实验是分不开的，经过实验探究摔落时玻璃破碎的过程和原因，最后掌握了独有的熔融下拉工艺，才有了更耐摔的大猩猩玻璃。

熔融下拉工艺

熔融下拉工艺首先将纯砂与其他无机材料加热到温度远高于1000摄氏度进行熔融，然后将熔融的玻璃搅拌均匀后流入一个称为“熔融封闭隔热管”的V形底大型收集槽，熔融状态的玻璃从隔热管的两边均匀外溢，两侧玻璃流在隔热管的V型底部融合，然后，融合的玻璃流进入拉制设备，下拉出微米级厚度的玻璃板。由于在整个生产过程中高度自动化，手或者其它工具不会接触玻璃表面，生产的超薄玻璃透光率高，且表面质量优异。

离子交换工艺（图片来自www.corning.com）

康宁第六代大猩猩玻璃诞生还有个重要的工艺，就是离子交换的深层化学强化处理。玻璃被放入温度约400℃的熔融盐浴槽中。盐浴槽中较大的钾离子取代玻璃中小的钠离子，这些大的离子能够占据更大的空间并且在玻璃冷却时被压缩，这就形成一个较高的压缩应力层在玻璃表面，该压缩层可增强玻璃表面的抗损伤能力。

康宁电灯玻璃（图片来自www.corning.com）

从和爱迪生一起给人类带来光明的电灯玻璃，到如今OPPO R17上更耐摔的第六代大猩猩玻璃，康宁一直在专注玻璃产品背后的技术研发，不断探索新的玻璃成分和工艺创新，改变生活的同时还要给用户带来了更好的体验。

第3页：OPPO R17：砸核桃只是业余

OPPO R17这部首款用上康宁第六代大猩猩玻璃的手机，大家一定很期待它的抗摔表现吧？既然康宁第六代大猩猩玻璃抗摔抗摔性能很强，不知道砸核桃有没有问题，看着桌子上的几个核桃，忍不住拿起OPPO R17要砸一波核桃。

OPPO R17砸核桃

连续砸开几个核桃OPPO R17的屏幕依旧毫发无损，果然第六代大猩猩玻璃质量还是可以的，吃瓜群众肯定会不满足的问：“到这就结束了？”当然不会，等我吃完了这几个砸开的核桃再来点更加暴力的，毕竟刚才砸核桃不小心把手都砸了。

官方说康宁第六代大猩猩玻璃可以承受住15次从1米跌落到粗糙表面，那么我们就试试这个搭载康宁第六代大猩猩玻璃的OPPO R17手机的耐摔程度，为了迎合官方，那么一定要找个坚硬粗糙的路面，正巧看到这边有个停车场的路还不错，马上停下来试一试。

0.5米水平跌落

1米水平跌落

为了能够准确的测试第六代大猩猩玻璃抗摔性，我们让OPPO R17屏幕正面向下、并且尽量水平接触路面，分别从0.5米和1米的高度落下，经过在粗糙马路上的两个高度的测试，OPPO R17上的大猩猩玻璃依旧没有出现摔裂的痕迹，还是完好如初的样子。

而一般我们手机碎屏都是意外发生，并不能保证手机跌落时是屏幕正面接触地面，有次我边走路边打电话，后面突然有人挤过来并且撞到我，最后导致手机掉到地面上，转眼间那个匆忙的人已经不见了，拾起手机看到心痛的一幕，屏幕如放烟花一样的碎裂。

打电话时意外跌落

想要更真实的还原一下当时摔手机的场景，我们不得不让有着第六代大猩猩玻璃保护的OPPO R17出场了，让它随意的从耳旁滑落，而这个高度距地面至少1.5米，松手后就急忙的查看一下OPPO R17的状况，结果出人意外，在铝合金中框和大猩猩玻璃的保护下，手机屏幕竟然没有裂纹，只是边框有些许的划痕。

总之，在这次暴力测试中，康宁第六代大猩猩玻璃完美的展现了它的耐摔性能，不仅是砸核桃不在话下，0.5米、1米甚至更高的高度摔落也能坚韧如初，搭载大猩猩玻璃的OPPO R17也很出色的表现了它的质量，这回手机终于不会轻易碎屏了。