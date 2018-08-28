刘海屏/水滴屏将被淘汰 三星S10将发屏下摄像头技术

为了尽可能实现100%全面屏，苹果iPhone X带来了内置3D人脸识别功能的刘海屏，vivo X20 Plus则带来了屏下指纹，OPPO Find X则借助COP屏幕封装技术和升降式摄像头实现了93.8%的屏占比，随后刘海屏逐渐演变为“水滴屏”。虽然手机厂商都在寻求差异化，但这些所谓的“突破”只是细微的变化，与真正的全面屏还有一定的距离，也许100%全面屏手机将在2019年出现。

OPPO Find X手机采用升降式摄像头（双轨潜望结构全隐藏式3D摄像头）

据外媒报道，当前华为、三星等手机厂商都在开发屏下摄像头（摄像头嵌入手机显示屏幕中）技术，而首款配备屏下摄像头预计将在2019年到来，其中最有可能的就是将亮相MWC2019展会的三星Galaxy S10手机。

三星Galaxy S10渲染图

毕竟三星Galaxy Note9并没有带来太多的创新和惊喜，大家更期待明年三星Galaxy S10系列的到来。虽然三星Galaxy S10不会支持5G，但据称三星Galaxy S10将采用后置三摄设计，并增强光学变焦和广角功能（三星Galaxy S10拍出的图像能同时满足“超广角+长焦”拍摄效果），支持屏幕指纹识别技术；硬件方面则会搭载最新三星猎户座处理器或高通骁龙855芯片。

另外，三星曾多次在广告中嘲笑iPhone X的刘海设计，至今三星也没有采用刘海屏、水滴屏，而是通过缩减边框来提升屏占比；再加上苹果iPhone也采用了三星OLED屏幕，华为也是三星最大客户之一。

华为屏下摄像头渲染图

此前曝光的消息称，华为手机将把听筒移至手机上边框，传感器则放在边框之下、屏幕之中，或通过开孔将前置摄像头隐藏在屏幕之下，也有可能采用小米8透明探索版的机身封装技术。相较于当前“最先进”的升降式摄像头（易卡住而无法快速调用），屏下摄像头调用率更高，组件的损耗也得以降低，屏幕显示尺寸更大，视觉效果更强。

iPhone X的刘海屏以及3D人脸识别功能

vivo NEX屏幕指纹和升降式摄像头

如果真的如此，想必三星Galaxy S10的定价会更高，你期待三星Galaxy S10的到来吗？