新浪手机> 新机曝光 > 正文

刘海屏/水滴屏将被淘汰 三星S10将发屏下摄像头技术

刘海屏/水滴屏将被淘汰 三星S10将发屏下摄像头技术
2018年08月28日 07:18 天极网
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　为了尽可能实现100%全面屏，苹果iPhone X带来了内置3D人脸识别功能的刘海屏，vivo X20 Plus则带来了屏下指纹，OPPO Find X则借助COP屏幕封装技术和升降式摄像头实现了93.8%的屏占比，随后刘海屏逐渐演变为“水滴屏”。虽然手机厂商都在寻求差异化，但这些所谓的“突破”只是细微的变化，与真正的全面屏还有一定的距离，也许100%全面屏手机将在2019年出现。

OPPO Find X手机采用升降式摄像头（双轨潜望结构全隐藏式3D摄像头）OPPO Find X手机采用升降式摄像头（双轨潜望结构全隐藏式3D摄像头）

　　据外媒报道，当前华为、三星等手机厂商都在开发屏下摄像头（摄像头嵌入手机显示屏幕中）技术，而首款配备屏下摄像头预计将在2019年到来，其中最有可能的就是将亮相MWC2019展会的三星Galaxy S10手机。

三星Galaxy S10渲染图三星Galaxy S10渲染图

　　毕竟三星Galaxy Note9并没有带来太多的创新和惊喜，大家更期待明年三星Galaxy S10系列的到来。虽然三星Galaxy S10不会支持5G，但据称三星Galaxy S10将采用后置三摄设计，并增强光学变焦和广角功能（三星Galaxy S10拍出的图像能同时满足“超广角+长焦”拍摄效果），支持屏幕指纹识别技术；硬件方面则会搭载最新三星猎户座处理器或高通骁龙855芯片。

　　另外，三星曾多次在广告中嘲笑iPhone X的刘海设计，至今三星也没有采用刘海屏、水滴屏，而是通过缩减边框来提升屏占比；再加上苹果iPhone也采用了三星OLED屏幕，华为也是三星最大客户之一。

华为屏下摄像头渲染图华为屏下摄像头渲染图

　　此前曝光的消息称，华为手机将把听筒移至手机上边框，传感器则放在边框之下、屏幕之中，或通过开孔将前置摄像头隐藏在屏幕之下，也有可能采用小米8透明探索版的机身封装技术。相较于当前“最先进”的升降式摄像头（易卡住而无法快速调用），屏下摄像头调用率更高，组件的损耗也得以降低，屏幕显示尺寸更大，视觉效果更强。

iPhone X的刘海屏以及3D人脸识别功能iPhone X的刘海屏以及3D人脸识别功能
vivo NEX屏幕指纹和升降式摄像头vivo NEX屏幕指纹和升降式摄像头

　　如果真的如此，想必三星Galaxy S10的定价会更高，你期待三星Galaxy S10的到来吗？

三星屏下摄像头
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

科学大家

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有