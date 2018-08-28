华为麦芒7曝光：麒麟710售价2399元起/9月10号发布

伴随着一场大雨，炎热的伏天即将结束，华为Nova 3的热度也似这天气益阳逐渐开始退烧。近半个月来，中端机市场百花齐放，各家厂商纷纷推出了性价比感人的产品，这让华为在市场抢占上处于相当被动的境地。

但进入9月，华为每年一部的麦芒新机将会站出来带领华为继续领跑中端机市场。今年的麦芒新机定名为麦芒7，在本月初已经于工信部官网正式入网，下面就来看一下这部手机的详细情况。

首先来看外观。最早华为麦芒7外形曝光的时间还是7月份，那时已经有外国网友曝光了华为Mate 20 Lite的渲染图和规格参数，这引起了国内部分媒体的关注。随后在8月初，麦芒7正式入网工信部，证件照也由此流出。而在最近，俄罗斯网站helpix还泄露了一组官方定妆照，从定妆照来看，麦芒7的外形与华为Mate 20 Lite基本上没有多少差异。

华为麦芒7正面配备了一块6.3英寸的刘海全面屏，颜值与普通刘海机的正面基本一致，但下巴的宽度有做缩窄，整体屏占比还是相当出色。背面采用3D玻璃后盖，最上方是两颗竖直排列的双摄摄像头，下方是背部指纹按键，底部印有麦芒的专属logo。

硬件配置是网友们比较关心的话题。这次的华为麦芒7将搭载华为自研的最新芯片——麒麟710处理器。最新的麒麟710采用12nm制程工艺，CPU性能相比麦芒6采用的麒麟659上升了一倍还多，GPU性能也有明显进步。同时，华为麦芒7预计也将搭载原生GPU Turbo技术，至于CPU Turbo技术目前还尚未确定，如果有双Turbo加持的话，麦芒7的硬件实力绝对不容小觑。

拍照摄像方面的话，从7月份华为Nova 3的海报级自拍表现就可以看出，华为在经历了P20 Pro的洗礼之后，明显已经将手机拍照这一块玩得炉火纯青。从参数规格表来看，麦芒7采用了前后双摄的方案。前置镜头的规格与华为Nova3相同，2400万+200万像素的前置双摄组合搭配AI场景识别轻松实现超清自拍，后置相机采用2000万+200万像素的组合。

关于华为何时会发布这款麦芒7，虽然华为还未放出预告，但结合去年麦芒6的发布时间可以判断，华为麦芒7也应该会在今年同期与我们见面，至于麦芒7的价格究竟贵不贵，如果参考去年麦芒6和Nova 2的对比的话，起售价即4+64GB版本的价格应该是2399元的可能性比较大。