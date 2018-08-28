一加6T再曝：或搭载水滴屏/10月份发布

今年5月份，一加科技正式发布最新的数字系列旗舰——一加6。该机以全面的表现获得了全球用户的肯定，海外市场的表现更是让人意外。只能说，歪果仁对一加6老稀罕了。现在，距离一加6上市已经有一段时间，各大品牌也开始准备下半年的旗舰机，因此一加6T是时候登场了。

一加6

目前，我们已经可以在网络上找到一些一加6T的痕迹。据外媒报道，一加6T近日出现在了欧洲经济委员会（EEC）的认证列表上。这说明，一加6T距离发布时间不远了。去年11月，一加推出了一加5T，而今年“T”字号机型可能会较早地到来（目前得到的消息是10月份），毕竟许多手机品牌都在加快更新迭代的节奏，比如荣耀便将X系列机型的发布时间罕见地提前到了9月份。

网传一加6T渲染图

网传一加6T渲染图

一加旗舰机的“T”后缀往往代表“Turbo”，即性能加强的意思，而此前每一代也只是在某些方面进行小幅度的升级。预计一加6T依然会采用骁龙845移动平台，最大的变化是改用水滴屏，外媒曝光的渲染图还显示该机会后置三摄（可能性较低）。此外，屏下指纹、无线充电等时下流行的功能如果能加上，一加6T也会显得更完整。