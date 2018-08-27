新浪手机> 新机曝光 > 正文

vivo X23真机曝光：背面还有“迷幻”炫光条纹

vivo X23真机曝光：背面还有“迷幻”炫光条纹
2018年08月27日 14:10 IT之家
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　IT之家8月27日消息 今天上午，vivo官方正式宣布，vivo X23新品上市发布会时间为9月6日19：30，发布地点为北京。

　　昨天晚间，数码博主@搞机王腾霄放出了一组vivo X23的真机上手图，图片中的X23搭载了骁龙670处理器，印证了此前的消息传闻。

　　在外观设计上，X23背面采用了类似炫光条纹的设计，可以看到机身背面印有一些不规则的条纹状，像是水漾，颇有迷幻的感觉。

　　在材质的选用上，玻璃是今年的主流应用，无论纯然的质感还是通透的光泽感，玻璃要比金属更为灵动。因此，X23的玻璃材质无疑能够给设计师更大的发挥余地。

图中的X23采用了中性的蓝紫(蓝黑色)配色，此外，还有女性用户喜爱的红紫色。图中的X23采用了中性的蓝紫（蓝黑色）配色，此外，还有女性用户喜爱的红紫色。

　　据悉，vivo X23将搭载新一代水滴屏，屏占比达到91.2%，主打全新灵动视觉和光感美学。配置方面，X23手机配备8GB运存+128GB内存，vivo X23将搭载骁龙670/710处理器，全新的屏幕指纹系统以及后置3倍长焦镜头，独立音频DAC芯片。

　　在屏幕设计上，vivo X23标配了屏幕指纹功能，并且是第四代的光电屏幕指纹，在解锁和识别速度上会有进一步的提升。

vivo官方公布的渲染图▲vivo官方公布的渲染图▲
vivo骁龙处理器
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

科学大家

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有