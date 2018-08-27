vivo X23真机曝光：背面还有“迷幻”炫光条纹

IT之家8月27日消息 今天上午，vivo官方正式宣布，vivo X23新品上市发布会时间为9月6日19：30，发布地点为北京。

昨天晚间，数码博主@搞机王腾霄放出了一组vivo X23的真机上手图，图片中的X23搭载了骁龙670处理器，印证了此前的消息传闻。

在外观设计上，X23背面采用了类似炫光条纹的设计，可以看到机身背面印有一些不规则的条纹状，像是水漾，颇有迷幻的感觉。

在材质的选用上，玻璃是今年的主流应用，无论纯然的质感还是通透的光泽感，玻璃要比金属更为灵动。因此，X23的玻璃材质无疑能够给设计师更大的发挥余地。

图中的X23采用了中性的蓝紫（蓝黑色）配色，此外，还有女性用户喜爱的红紫色。

据悉，vivo X23将搭载新一代水滴屏，屏占比达到91.2%，主打全新灵动视觉和光感美学。配置方面，X23手机配备8GB运存+128GB内存，vivo X23将搭载骁龙670/710处理器，全新的屏幕指纹系统以及后置3倍长焦镜头，独立音频DAC芯片。

在屏幕设计上，vivo X23标配了屏幕指纹功能，并且是第四代的光电屏幕指纹，在解锁和识别速度上会有进一步的提升。