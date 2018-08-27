秒解锁 OPPO R17光感屏幕指纹技术解析

智能手机不断升级换代，除了功能有了更多的丰富外，手机的解锁方式也变得多种多样，从开始的密码、图案解锁方式，到如今的人脸、指纹解锁等，相比密码和图案的解锁方式，人脸和指纹的这两种生物识别技术解锁方案在体验上更方便，毕竟现在的我们都懒，输入密码或画个图形都太麻烦了。

OPPO R17的光感屏幕指纹

在智能手机进入“全面屏”时代，屏幕上每一个像素位置都寸土寸金，常规的指纹识别很难在屏幕的正面立足，而旗舰手机的指纹解锁设计要么就屈服式使用后置指纹识别，要么就得创新式的采用屏幕指纹解锁。像OPPO R17就采用了光感屏幕指纹解锁，不仅可以享受手机正反面无指纹开孔的美观，而且还可以享受正面指纹解锁的舒适与快速。

那么OPPO R17采用的光感屏幕指纹是怎样实现的呢？让我们来一探究竟！

OPPO R17的光感屏幕指纹

我们都知道OLED屏幕有着自发光的特性，OPPO R17采用的光感屏幕指纹识别技术就是借助OLED屏幕的这个自发光特性，当我们在指纹识别区域进行解锁时，OLED屏幕发光照亮手指指纹，指纹反射的光信号通过透镜到达屏幕下方的图像传感器，光信号经过转换和计算，从而判断指纹信息的匹配，实现指纹解锁的操作。

而OPPO R17上的光感屏幕指纹识别为了带来更快速更准确的解锁体验，提高进光量，率先使用CMOS方案以及MicroLens微透镜，搭配3P镜头。同时传感器的尺寸为2mm*2mm的超大传感器，单像素尺寸达到12.5μm，分辨率达到160*160，在更大的传感器尺寸、更大的单像素尺寸、更大的分辨率，OPPO R17在息屏状态下，0.41秒即可完成解锁，解锁速度更快。

OPPO R17的光感屏幕指纹

相比传统指纹解锁方案，OPPO R17的光感屏幕指纹解锁方案不仅可以亲身感受“秒解锁”，功能上也是一应俱全，除了指纹解锁外像支持指纹支付等也可以实现，且在体验上和传统指纹识别方案不相上下，而且在满足功能需求的同时还能够保持机身无指纹开孔的美观，光感屏幕指纹解锁可以说是正面指纹识别的最佳方案。