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三星A8 Star印度亮相 6GB内存配骁龙660

三星A8 Star印度亮相 6GB内存配骁龙660
2018年08月27日 08:15 中关村在线
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　　今年6月，三星在国内发布了一款主打中端高颜值的三星Galaxy A9 Star系列手机，一经发布就受到了众多年轻消费者的青睐，收获了极佳的口碑。近日，根据印度媒体消息，三星将在印度上市一款名为三星Galaxy A8 Star的新机，而该机正是此前国内发布的A9 Star。

三星Galaxy A9 Star三星Galaxy A9 Star

　　据印度媒体报道，三星Galaxy A8 Star将搭载高通骁龙660移动平台，辅以6GB运行内存，正面搭载一块6.3英寸Super AMOLED全面屏，分辨率为2220×1080；内置3700mAh容量电池，支持杜比全景声音效和Bixby智能助手。

　　另外，在国内上上市的三星Galaxy A9 Star最令大家好评的就是其后置1600万+2400万像素摄像头，以及前置2400万像素摄像头，并且支持影棚光效和AI美拍，可针对用户的脸型、性别、年龄以及肤色等特点实现个性美颜方案。而此次印度上市的A8 Star也完美的继承了这一特点。售价方面，三星Galaxy A8 Star为34990印度卢比，约合人民币3400元。

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