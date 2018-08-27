提前对决：6.5寸iPhone对比三星Note9是什么样

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三星Note9上手：外观小变 S Pen是这次重点

新浪数码讯 8月27日上午消息，Galaxy Note9是三星2018下半年旗舰新品，它的主要竞争对手，将是苹果在九月发布的iPhone系列，这两款手机对比起来如何？ 国外网站macrumors“提前”给出了答案。

他们用新iPhone的机模（注意是机模，现在还没有真机）对比了Note9手机，让用户了解两者的外观区别。

三星Galaxy Note 9的屏幕尺寸是6.4英寸，看起来介于6.1和6.5英寸的iPhone之间，但因为三星拒绝刘海屏，所以它的顶部和底部都有边框。这就导致它的实际长度比6.5寸iPhone还大一点点。

两家四款手机对比大小（最右蓝色手机为三星Note9）

除了尺寸，苹果和三星对旗舰机的设计思路也有很大不同，对比之下，三星到显的有些保守了，他们不喜欢刘海屏幕，也拒绝去掉耳机插孔、指纹传感器，另外还有一点是Note系列的专利：专用的S Pen触控笔。

Note 9配备了双摄像头，而普遍预计九月的新iPhone中，会至少有两款也配备双摄像头（5.8和6.5英寸），6.1英寸的“廉价iPhone”则只有单镜头。

Note9跟6.1英寸iPhone机模对比

因为iPhone还是机模，所以性能方面就暂时没法比较了，可以确定的是，三星Note9采用的是骁龙845芯片，性能已经超过A11。而苹果的新款iPhone将使用更快、更高效的A12芯片。据传闻，5.8英寸和6.5英寸的还包括4GB内存（RAM）；而Note 9提供了6至8GB的内存，不过Android和iOS在后台内存管理上的巨大差异，让这种区别显得并不大。

在网络方面，目前是三星手机胜出，跟高通断交让苹果只能使用英特尔（Intel）芯片，连接速度肯定比iPhone X、8和8 Plus的芯片更快，但高通在这方面更擅长，应该是疑问不大。

Note9跟6.5寸iPhone机模对比

Note9的电池容量更大，这代特意提升到了4000毫安时电池，但目前为止，新iPhone似乎没什么电池更大的传言，苹果前几代其实都不宣传自己的电池具体多少毫安时，而是用XXX小时视频，XXX小时通话这种实际场景让用户了解。

虽然iPhone还没发布，但成为年度最佳手机之一应该疑问不大，三星和苹果这两个老对手，在最新的旗舰上反映出了两种不同思路，在很多细节上，其实韩国人是偏保守的，虽然会有很多用户会为非刘海屏幕和3.5毫米耳机口点赞，但这也会让机身变长，至于S Pen，只能说Note系列的粉丝都觉得好，物理上多个配件，但确实比手指精准一点。

S Pen一直是三星坚持的特色配件

其实之前有传言说，苹果也会在新iPhone中引入Apple Pencil支持，因为乔布斯的关系，苹果一直拒绝这么做，但如果是真的，他们一定会融入更多已经在iPad上验证成熟的功能，并给iPhone发展一套需要精准触控的理由。（晓光）