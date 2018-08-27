看完想戒手机！iPhone的这个功能治好了我的手机癌

本文来自爱范儿

在过去的 7 天里，我使用手机的时间长达 62 个小时 20 分钟，平均每天 8 小时 54 分钟，抬起次数 1849 次，平均每天 264 次。

其实我一直知道自己的手机依赖症很严重。但是看到具体数字后，还是吓了一跳。

iOS 12 屏幕时间了解一下

手机成瘾的问题在今年备受关注，消费者对苹果出招‘防沉迷’的呼声也越来越高。最终，苹果在今年 WWDC 推出的 iOS 12 上，推出了屏幕时间这一功能。

来看一下你一天玩多长时间手机

目前苹果已经开放了 iOS 12 的公测，只要将你手上的 iOS 设备升级到 iOS 12 即可体验屏幕时间这个功能。

新增的屏幕时间入口就在设置中，点开后看到的第一眼就是你当日已经使用的屏幕使用时间。

点击上方设备名称即可进入查看更详细的统计报告。在这里你可以看到不同时段使用手机的具体情况、具体软件使用时长、手机拿起次数以及通知次数等的分析。

另外，苹果还将你所使用的软件分为社交、阅读、娱乐、生产力等多个类别。你可以通点击‘显示类别’了解你使用不同类别软件的时长、也可以通过页面上方的柱形图了解你不同时段使用不同类别软件的情况。

例如，我通过柱形图大概可以了解到，在早上 7 点到傍晚 17 点的十个小时中，效率类软件使用的时间主要集中在 9 点到 11 点以及 13 点到 14 点这三个小时内，而社交类软件则几乎贯穿这十个小时。

通过通知次数则可以看到你手机的推送情况，毫无疑问，微信依然以压倒性胜出。如果你查看通知次数后希望可以减少某个软件的推送，也可以直接点击图标进行通知设置。

点击页面上方的‘过去 7 天’则可将上述统计报告中的时间维度从一天扩展到过去的 7 天。加入了周末之后，你会发现数据更加惊人。

数据有点‘猫腻’，但依然有参考性

平均每天将近 9 个小时的使用时长确实有点吓到我了。仔细回想一下平时的使用习惯，发现了其中的一些‘猫腻’。

因为我平时使用手机时有一个不太好的习惯，就是用完就直接放在桌子上，且经常不锁屏。

拿看微信做例子，平时如果有微信通知并需要回复时，我会拿起手机进行回复，但如果对话不是立马结束的话，我会直接放下手机而且不会锁屏，然后回到电脑上的工作。

再加上有时候实在太忙，会过很久才再次拿起来进行回复，那么在等待回复的过程中，其实你是没有在使用的，但由于屏幕还亮着，所以会不会这段时间也会被记录下来？

经过我的实测，结果也确实如此。正如名字叫‘屏幕时间’而不是叫‘使用时间’一样，即使不进行操作，只要屏幕亮着并在某个程序中停留，就会被记录下来。

设置成‘永不’的自动锁屏时间再加上经常不锁屏的习惯，日均 9 个小时就似乎说得通了。

但是这就意味你可以松一口气继续放肆地玩了吗？

并不。

当我有意将自动息屏设置成 2 分钟后，再测试了一天，发现使用时长确实是缩短了，但是依然在 7 个小时以上。

所以说这个功能可能并不可以完全真实地反映你的使用情况，但是还是具有很强的参考价值的。

那么，开始动手治治这个依赖症？

苹果没有直接告诉你长时间玩手机有多不好，而是更高明地通过具体的数字让你自己明白到问题的严重性。如果说了解病情是第一步的话，那么辅助治疗就是第二步了。

而苹果的第二步，则分为局部治疗以及全局治疗两种。

通过屏幕时间，相信你已经了解到哪些应用占据了一天当中的大部分时间了。如果你希望降低这些应用的使用时长，你可以通过设置‘应用限额’来进行限制。

在屏幕时间的页面内，点选你想限制使用时间的应用图标则可设置应用限额。例如给微信设定每天限制使用两个个小时，又或者自定义成周一到周五两个小时，周末放宽到三个小时也是可以的。

在时间到达限额前，设置了限额的软件不会有任何的影响。但是一旦时间到了，桌面上的图标便会变为灰色，且在应用的名字前会多出一个漏斗状的‘屏幕时间’图标以进行提醒。

如果见到了图标变灰之后依然执迷不悟点进去的话，不好意思，软件还是不能用，并且会非常直接地告诉你时间已经到了。

实在不得不使用的话，苹果还是给你留了条后路。点击‘请求更多使用时间’，你就可以选择为这个应用续命‘15 分钟’、‘一个小时’又或者‘一整天’。

除了可以单个应用设置限额外，你还可以对某一类应用进行限额。例如你把社交类的软件进行 3 个小时的限额后，无论你是刷朋友圈还是刷微博刷走的这 3 个小时，只要时间一到，所有社交类的应用都不能打开。

微信限额够了之后又不自觉地跑去刷微博怎么办？

除了有单个软件或者单类软件设置限额的局部治疗手段外，苹果还在 iOS 12 上来了一个更绝的全局治疗手段——停用时间。

这个功能已经可以用简单粗暴来形容了。

点击‘停用时间’后，设置你想停用的时间段，这个功能就正式激活了。一旦当时间进入到所设置的时间段，除了电话，短信、设置以及一些你设置了‘始终允许’的软件外，其他所有都将转为限额时间已到的状态。

这还不是最绝的，最绝的是，这个状态将会在你所有登录了 iCloud 的 iOS 设备中激活。没错，也就是说，你不仅不能玩 iPhone 了，连 iPad 甚至 iPod Touch 都不能玩了（由于屏幕时间仅是 iOS 上的功能，所以 macOS 和 watchOS 设备即使登录同一个 iCloud 账号也不受影响）。

同样地，如果你实在有需要使用某一个软件的话，也可以打开该软件，直接申请‘续命’。

即使你在使用中，只要时间一到，系统也会直接中断使用并进行提示。也就是说，即使你吃鸡已经到了决赛圈，只要时间一到，也会被打断。这点是需要注意的。

有用吗？

很显然，无论是‘应用限额’还‘停用时间’，都并不会完全停用你手机上的应用。只要你愿意，你完全无视提醒，为应用‘无限续命’下去。

所以就没用了吗？其实也不是。

以我在使用时的体验来看，如果自制力比较强的用户，像游戏、视频软件等娱乐类的一旦到点该停下的还是能自觉停下，即使续命也就只会续‘打完这一把’或者‘看完这一点’的十五分钟。

反倒是像微信这类软件，总是会有‘万一有人找我’、‘万一有事要找人’等涉及社交恐惧的原因使你一直续下去。

总体来说，屏幕时间起到的更多还是警醒和辅助的作用，让你在查看报告的过程中会产生一种‘哇，原来已经用了那么久’以及使用的过程中时刻伴随着一种‘只有两个小时限额，省着点用吧’的感觉。

再通过这些感觉的潜移默化，让你慢慢地摆脱对手机的依赖。

综上所述，屏幕时间还是能起到一定的限制作用的，但是能否成效最终还是落在你自己的身上。

另外，屏幕时间还能拿来管你的熊孩子

如果你有设备登录了家人共享账号的话，在屏幕使用时间页面就会显示出来，点击进去就可对该设备进行屏幕时间限制。

在进行设置前，系统会让你设置一个‘家长口令’，一般家长口令需要有别于设备的密码，否则你的熊孩子将可以通过这个密码更改屏幕时间的设置又或者给软件‘无限续命’。

除了可以设置屏幕时间来限定软件的使用时长外，还可以通过‘内容和隐私访问限制’来对该设备访问的内容进行限制。

限制的内容不仅局限于软件、还包括音乐、播客、新闻、影片、图书以及网页等。不同内容限制的程度会预先根据你家庭账号设置的年龄，也就是你家孩子的年龄先帮你预设。当然，如果你觉得不合适的话也可以自己调整。

另外，你还可以限制孩子对设备的设置进行更改，范围包括密码、账户、无线数据后台应用活动等。

值得一提的是，要使用屏幕限制对孩子的设备进行控制的话，不仅自己的设备要升级到 iOS 12，孩子的设备同样也是需要进行升级的。