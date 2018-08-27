尽在无比奢华 三星Note9黄金定制版出炉

北京时间8月15日，三星在上海发布了年度旗舰，三星Galaxy Note9。当然作为一款主打商务旗舰级别的产品，一般都会推出限量定制版。近日有外国媒体报道，三星将联合奢侈品牌Caviar 特别推出Galaxy Note 9的金色定制精装版，并将其命名为Galaxy Note 9 Fine Gold Edition。

三星Galaxy Note 9 Fine Gold Edition

据了解，三星Galaxy Note 9 Fine Gold Edition版本与普通版最大的区别就在于外观，从原本的玻璃外壳换成了纯黄金打造的外壳。不过，由于采用了黄金打造，因此可能无线充电模块将会被阉割。

黑色玛瑙版三星Galaxy Note 9 Fine Gold Edition

定价方面，根据这家俄罗斯奢侈手机厂商的定价，Galaxy Note 9 Fine Gold Edition 一口价387万卢布。约合人民币39.26万元。出了纯黄金打造的Note9外，Caviar还将推出几款“便宜”的黑色玛瑙定制版三星Galaxy Note，售价为23.9 万卢布，约合人民币 29730 元。