新浪手机> 新机曝光 > 正文

尽在无比奢华 三星Note9黄金定制版出炉

尽在无比奢华 三星Note9黄金定制版出炉
2018年08月27日 07:51 中关村在线
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　北京时间8月15日，三星在上海发布了年度旗舰，三星Galaxy Note9。当然作为一款主打商务旗舰级别的产品，一般都会推出限量定制版。近日有外国媒体报道，三星将联合奢侈品牌Caviar 特别推出Galaxy Note 9的金色定制精装版，并将其命名为Galaxy Note 9 Fine Gold Edition。

三星Galaxy Note 9 Fine Gold Edition三星Galaxy Note 9 Fine Gold Edition

　　据了解，三星Galaxy Note 9 Fine Gold Edition版本与普通版最大的区别就在于外观，从原本的玻璃外壳换成了纯黄金打造的外壳。不过，由于采用了黄金打造，因此可能无线充电模块将会被阉割。

黑色玛瑙版三星Galaxy Note 9 Fine Gold Edition黑色玛瑙版三星Galaxy Note 9 Fine Gold Edition

　　定价方面，根据这家俄罗斯奢侈手机厂商的定价，Galaxy Note 9 Fine Gold Edition 一口价387万卢布。约合人民币39.26万元。出了纯黄金打造的Note9外，Caviar还将推出几款“便宜”的黑色玛瑙定制版三星Galaxy Note，售价为23.9 万卢布，约合人民币 29730 元。

三星黄金定制版
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

科学大家

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有