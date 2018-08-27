谷歌无人驾驶公司Waymo落户上海陆家嘴

谷歌母公司Alphabet旗下的无人驾驶公司Waymo在上海正式成立子公司，这是继特斯拉在沪独资建厂后，又一家专注自动驾驶汽车的科技巨头落户中国。Waymo独资的企业慧摩商务咨询（上海）有限公司于今年5月在上海自贸区注册成立，注册资本350万元，经营范围包括自动驾驶汽车部件及产品的设计、测试等。

Waymo无人驾驶汽车

据《彭博社》报道称，一位Waymo发言人确认了此事。慧摩商务咨询已经在陆家嘴环球金融中心设立办公室，并表示上海公司已有工作人员办公。Waymo是全球领先的自动驾驶技术公司，在咨询公司Navigant的无人驾驶汽车企业榜单上，Waymo排名已经上升至第2位。

慧摩商务咨询（上海）有限公司

Waymo于2016年12月正式面世。此后，它分别摘得了“第一家公开道路路试”，“第一家完全无人驾驶上路”，“第一家商业化运营”的头衔。Waymo无人测试车平均可以在无需人类干预的情况下行驶5000英里。此前，蔚来、威马、奇点、游侠等均将研发中心选在了上海。特斯拉和Waymo的落户将进一步确立上海作为中国汽车研发中心的地位。