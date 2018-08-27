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拍照旗舰归来！诺基亚手机重获PureView“纯景”商标

拍照旗舰归来！诺基亚手机重获PureView“纯景”商标
2018年08月27日 07:40 IT之家
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　　有爆料称诺基亚手机正在研发新的智能手机，拥有更好的相机技术，首款产品可能是诺基亚9，现在看来确有此意。根据EUIPO（欧盟知识产权局）的最新文件，HMD Global Oy现在已经获得了PureView（纯景）名称和商标。

　　如果你是Lumia手机用户，那么一定很熟悉PureView，它最初是诺基亚为Lumia品牌的Windows手机开发的相机技术。在微软收购诺基亚设备和服务部门后，微软公司获得了PureView的名称和商标权。

　　根据资料，似乎PureView商标的所有权已经转移到现在生产诺基亚手机的HMD Global Oy公司。商标页面的所有权部分表明HMD Global Oy公司自8月23日起拥有PureView相机商标。

什么是PureView？什么是PureView？

　　PureView成像技术是源自诺基亚，中文名“纯景”，首发机型是诺基亚808 PureView，集4100万像素传感器、卡尔蔡司认证镜头和超采样像素技术于一体。值得玩味的是，诺基亚808也是最后一款塞班手机，此后PureView影像在Lumia手机上大放异彩。Lumia 1020成为搭载4100万像素PureView技术的明星。。。。。。该技术最后用于微软2015年末旗舰产品Lumia 950、Lumia 950 XL。

诺基亚商标拍照
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