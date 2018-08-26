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5G专利费大致敲定 每部iPhone或涨价142.9元

2018年08月26日08:01  快科技   收藏本文     

　　5G国际标准已于6月份敲定，5G技术公司的专利定价也将影响未来5G手机的售价。诺基亚在本周三公布了5G技术的收费是每部手机3欧元，约合人民币23.7元。

　　此外，爱立信日前也宣布，使用旗下5G 专利的收费将介于2.50 美元（约合人民币17元）至5 美元（约合人民币34元）之间，实际收费视设备的价格而定。高通专利收费则将是手机总价的2.275%至3.25%，每台设备最高收400美元（约合人民币2721.2元）。

　　目前，据Venture Beat计算，一部iPhone需要支付21美元（约合人民币142.9元）的5G专利费，其中13美元将用于支付高通。

　　据外媒称，设备制造商一般可通过谈判获取批量优惠，第一部兼容5G的设备将会在未来数月推出，但兼容5G的iPhone可能在2019或2020年才会推出。

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文章关键词： 5G专利费

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