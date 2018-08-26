除红芯还有谁“自主”？盘点国产爱抄的开源软件

近日，红芯浏览器的事件引起了网友们的强烈关注。红芯浏览器号称国产自主研发，并获得了2.5亿的C轮融资，但媒体网友解包和测试后，发现它很大程度上是Chrome浏览器的马甲。一时间众人哗然，纷纷感叹原来经费到手如此简单，只需要直接从开源的Chromium项目拿代码改改就成。

而实际上，被国产狂抄后冠名为“自主研发”的软件，又何止Chrome？今天，就一起来盘点一下那些深受“自主研发”欢迎的开源项目吧。

各大开源操作系统

要说国人对什么软件“自主研发”最为见怪不怪，操作系统估计排得上名号。作为最复杂的软件工程之一，操作系统的重要性和研发难度不言而喻，能在主流市场当中呼风唤雨的操作系统，都不是省油的灯。

长久以来，似乎一直没有出现一款能在市场上具有竞争力的国产操作系统，这让人们对中国软件行业多少有些怒其不争的意思。

此情此景下，如果突然涌现一个“自主研发”的操作系统，无疑意义重大。然而遗憾的是，这些操作系统往往是“被自主研发”，各大开源操作系统纷纷沦为受害者。

例如，某神兽操作系统，主要是由开源操作系统项目修改而来。不仅如此，不同的版本甚至还源于不同的开源系统。例如，v3版源于CentOS 6.x，而v6版源于Fedora，优麒麟版本源于Ubuntu，服务器的版本则源于FreeBSD。

基于开源软件开发的产品，会有自己的技术，但无论如何也说不上是“独立自主研发”。

国内很多系统其实基于Linux，这并没有什么错，但一些宣传报道歪曲了它们的出处

当然，这个“独立自主研发”的名号有可能更多的是宣传部门，或者是媒体扣上来的帽子，某些国产操作系统随后也大方承认了项目并不是那么的“自主”。其实利用开源项目做出自己的产品，本身也并没有什么错——无论是Android还是iOS，都离不开开源项目的支持。

但是，使用了开源项目，但不按照开源协议公开相关部分代码，却是相当不道德的。遗憾的是，国产这些“自主研发”的操作系统，不少都难以顺利找到按照协议公开的代码，希望这点之后能做得越来越好吧。

OpenOffice

办公软件大家每天都在接触，除了微软的Office外，一些Office兼容软件也深受大家欢迎，例如国产的WPS就在办公室里有和微软Office分庭抗礼之势。WPS打铁是因为自身硬，本身是办公软件的师祖，并且和微软进行了交叉授权；然而，但并非所有的国产办公软件都是如此——某些国产办公软件，是基于OpenOffice这个开源项目打造而来的，但却很少有人知道这一点。

OpenOffice是Linux上常见的Office解决方案

OpenOffice是国外的著名的开源办公套件，它可以对微软Office实现基本的兼容，长久以来是Linux平台当中的装机必备之一。而难得的是，OpenOffice提供了相应的接口可以让第三方开发者组建自己的产品，还将代码进行了开源。

此情此景下，不少试图兼容Office的软件都会借用OpenOffice的技术，国产的一些Office软件也并不例外。

借助OpenOffice实现Office文件兼容以及办公相关功能的国产软件有不少，例如著名的RedOffice、中标普华Office等等。

实际上，这些Office当中，不少产品并没有非法使用OpenOffice的代码——尽管它们并没有开源，但按照之前的SISSL协议，如果你仍使用OpenOffice 3.0之前的代码，的确是可以这样做的。从这个角度来说，OpenOffice谈不上“被害”。

一些国产的Office软件可以看到是基于使用LGPLv3协议的OpenOffice，但却没有根据协议开源

但是，某些使用了OpenOffice技术的国产软件，却自称“自主研发”、“国产”等等，某些版本使用了GPL/LGPL协议后也没有进而开源，这就不太对劲了。

使用开源代码构建自己的产品并不可耻，只要产品力足够好，用户也会大力支持；强行往脸上贴“自主研发”的金，反而会大大拉低人们对国产软件的印象分，得不偿失。

VirtualBox

如果你喜欢玩弄操作系统，那么你一定对VirtualBox有所耳闻。VirtualBox是最为著名的虚拟机解决方案之一，它最早来自于Sun公司，Sun被甲骨文Oracle收购后归入到Oracle门下。

VirtualBox可以在多个平台上运行，而且能够虚拟不同的操作系统。而它之所以广受欢迎，一大原因是因为它本身是免费的，并拥有开源的OSE版，只要遵循GPLv2开源协议，任何人都可以使用其代码。于是，国产软件们纷纷盯上了这一块大蛋糕。

很多PC玩家都熟悉的VirtualBox，它拥有开源的OSE版

或许有的朋友会疑惑，似乎没怎么听说过有什么国产虚拟机软件产品。但其实使用VirtualBox代码的国产软件的确不少，例如很多人喜闻乐见的安卓模拟器，不少就是基于VirtualBox改造而成的。

目前国产安卓模拟器大致有三大派系，一是使用BlueStacks蓝叠二次开发而成，二是以Android-x86作为基础编写，三则是基于VirtualBox的代码构造。不少大家常见的PC安卓模拟器，实质上都是魔改的VirtualBox虚拟机。

然而，这些模拟器往往会宣传“自主研发”的引擎，并且你基本上找不到它们遵循GPL协议进而开源的代码。当然，这些模拟器并非全都是使用VirtualBox的开源代码，也有一些产品使用的是商用版VirtualBox，经过合法授权并且无需开源。但无论如何，它们都很难谈得上是“自主研发”。

被抄的浏览器/下载工具

Chromium

终于说到浏览器了。这次红芯浏览器之所以引起口水纷纷，就是因为自称“自主研发”，却被人们测试解包后发现，它本质上是Chrome/Chromium的马甲。而实际上，不止红芯浏览器，国内绝大部分的“极速浏览器”，都使用了和Chrome类似的引擎。

红芯浏览器就是一个使用Chromium却自称自主研发的典型产品

Chrome浏览器背后的Chromium，为国内一众浏览器提供了引擎，应该是国内软件最喜闻乐见的开源项目之一了。Chromium源于Webkit，而Webkit则源于DE开源项目，兴盛于苹果公司的Safari项目，所以说起来Chromium和苹果还是有一些渊源的。

不过，Chromium最引以为傲的JS引擎是自己研发的“V8”，同时还在Webkit上封装了一层Webkit Glue。可以说，Chromium对Webkit进行了相当程度的魔改。

现在Chromium已经转用了Blink引擎，和Webkit的渊源就更远了。Blink带来了更高的运行速度，不过并非所有的国产浏览器都有跟进——为了兼容Windows XP，不少国产浏览器仍在使用较为老旧的Chromium 49。

和很多著名开源项目不同，Chromium很多代码都使用了较为宽松的BSD许可证，其他软件引用它的代码并不需要再次开源，因此广受国产软件商的欢迎。

其实主流的国产双核浏览器都会承认自己基于Chromium，这点还是足够坦白的

和其他使用开源代码的产品相比，国产浏览器在这方面还是比较良心的，不少都会标注使用了Blink或者Chromium引擎，大方承认“抄”了别人，像红芯那样号称“自主研发”的只是少数。

eMule

如果你是一名老司机，那么一定知道eMule电骡这个名字。作为世界上最流行的P2P传输协议之一，eMule所使用的eD2k链接到现在仍在广泛流行。很多朋友第一次接触eD2k，是通过VeryCD电驴。不过你或许并不知道，其实这背后也有一段李逵李鬼的故事。

以前大家开车常用的“VeryCD电驴”，原版是eMule

eMule是一款开源软件，它可以看作是是商业软件eDonkey（这才是正牌电驴）的同人作品，除了支持eDonkey的eD2k协议外，还新增了KAD节点的支持，让eD2k彻底成为了完全的P2P网络。eMule和eD2k很早就在国外广为流行，但由于eMule是开源软件、缺乏商业推广的原因，在国内长时间内只是小众的玩物。

于是VeryCD看到了商机，将eMule进行魔改后，推出了“VeryCD电驴”（注意和eDonkey电驴区分）。

VeryCD电驴基于eMule，但长久以来一直以“官方电驴”的宣传混淆概念

在起初，VeryCD电驴还保留着eMule的大量功能，但到了后来，VeryCD电驴将最精髓的KAD资源搜索等功能重重阉割（KAD可以搜索全球eMule共享的资源，VeryCD电驴后来只能搜索自己官网的资源），而且宣传上更是将自己当做是正牌电骡。

在好一段时间内，搜索引擎搜“电骡”或者“eMule”，排名首页的一度是VeryCD官网而非eMule-Project官网。这让很多国人从未意识到原来VeryCD电驴不是原版，eMule惨遭冒名顶替。

实际上，国内抄袭eMule的并不止VeryCD电驴一家，一些所谓的“种子搜索神器”，往往也是eMule源代码抄袭者，而且是功能上的劣化版。这些所谓的“种子搜索神器”其实只不过原封不动照搬了eMule的KAD资源搜索功能，然后基本将其他功能阉割殆尽，并在界面当中加入了广告。

一个典型的“种子搜索神器”，由aMule（类似eMule的开源项目）阉割而来，蒙骗万千网友

eMule所使用的开源协议是GPLv2，但国内的抄袭者不说按照GPL开源了，连原版eMule的名号都没怎么提。开源协议遭人无视，抄袭而来的劣化版广为流行，而强大的原版却鲜为人所知，eD2k生态还被迅雷等下载工具的吸血行为大肆破坏，eMule算是被国产软件抄得最惨的开源项目之一了。

被抄的解码器/压缩软件/路由器固件

FFmpeg

除了eMule之外，还有没有被国产软件抄得巨惨的开源项目？FFmpeg算是另一个。大家都喜欢用各种万能播放器看精彩的小电影或者大片，不过很少人知道，播放器之所以如此万能，能够让FBI天天来警告你，背后最大的功劳是FFmepg。

很大程度上，没有FFmpeg，就没有各种万能播放器

FFmepg是一个和视频解码、编码以及处理相关的开源项目，对世界上千奇百怪的视频音频编码有着完善的支持。如果你对多媒体技术有一定的了解，应该会知道能否播放一个视频，关键不仅在于视频的格式（MP4、AVI等），更在于视频封装的到底是怎样的编码（AVC、HEVC等）。

而FFmpeg能支持绝大部分音频视频编码，得益于开源免费这点，它成为了众多播放器/解码方案的根基。

例如，在国内大家熟知的暴风影音，最早源于MPC播放器的修改，而MPC的诞生和FFmepg脱不开关系；又例如QQ影音，使用了大量源于FFmepg项目的解码器。

但是遗憾的是，这些播放器极少根据FFmepg所使用的GPL/LGPL协议开源，FFmpeg成为了代码被盗用得最严重的开源软件之一，不少著名的国内播放软件都是FFmpeg代码的偷窃者。

暴风影音最早是MPC+解码包的集合，MPC和FFmepg有千丝万缕的关系

QQ影音的确声明使用了FFmpeg的代码

但所给出的代码下载地址，却是无法访问的

时至今日，暴风影音、QQ影音等国产播放器，乃至KMPlayer、PotPlayer等国外著名播放器，都采用了FFmpeg的代码但却不按规矩开源，被放入了FFmpeg的耻辱名单当中。如果你想要支持FFmpeg，可以优先选用MPC、MPlayer、VLC等遵循开源协议的播放器，有条件的话更是可以通过捐赠的方式支持FFmpeg（点此进入捐赠页面 ）。

7-Zip

压缩软件可谓是装机必不可少的软件了，近年来不少国产软件厂商都推出了自己的压缩软件产品，友好的UI加之高举免费大旗，一下子吸引了大量用户。然而，大部分国产压缩软件的背后，都离不开7-Zip这个开源项目的技术支持。

7-Zip业务能力非常强，但界面比较简陋，很多人望而止步

7-Zip是目前最优秀的压缩软件之一，它的算法非常先进，支持LZMA等算法，压缩效率极高，对比ZIP和RAR在压缩率方面都有优势。不仅如此，7-Zip还支持AES加密、固实压缩等特性，并且广泛支持多种压缩格式，表现可以用惊艳来形容。

当然，对于一些需要商业授权的压缩格式例如RAR，就只能解压不能压缩，但瑕不掩瑜，7-Zip仍可以称得上是良心之选。

更为良心的是，7-Zip以及其压缩格式7Z都是免费开源的，因此它的内核被众多其他压缩软件所使用。不少国产压缩软件也是7-Zip的忠实拥趸，使用了7-Zip的内核，但其中一些压缩软件，却抄得毫无底线。

7-Zip根据LGPL协议开源，这意味着如果使用了7-Zip的代码，一定程度上也需要对相关代码进行开源。然而，“快压”等软件非但没有开源，还自称是自主研发的压缩技术，但实质是在压缩文件的文件头中故意加入无助于压缩的私货，让其他压缩软件无法解压。

“自主研发”的“KZ”格式，节选一段数据

在7-Zip压缩的文件中，可以找到一模一样的数据，换言之压缩算法是一样的

用了人家的开源代码还故意制造不兼容，对于这种行为，只想说一句，“我从未见过如此厚颜无耻之人”！

OpenWRT

近年来很多厂商都开始推出“智能路由器”，和传统的路由器相比，这些“智能路由器”能够自由安装第三方应用扩展，体验的确更加近似智能手机系统。不过，国内绝大多数的智能路由器，都和OpenWRT这个开源项目脱不开关系，而OpenWRT其实也并非近年才有的产物，但这点却鲜为国内用户所知。

OpenWRT是很多国产智能路由器固件的根基

OpenWRT是一个开源的路由器固件项目。在2002年，有人发现Linksys WRT54G——这款也许是史上最有名的路由器，竟然偷偷使用Linux的代码，但却没有按照GPL协议进而开源。

种种压力之下，思科最终还是被迫开放了Linksys WRT54G源代码，而这些源代码也成为了日后各种第三方路由器固件的根基，OpenWRT也是基于此代码改进而来的。

OpenWRT基于Linux，它的一大特点就是具备强劲的扩展能力，开发者和路由器玩家可以为路由器灌进各种自己想要的功能。

而OpenWRT或许也是影响最大的路由器固件之一了，它能够根据需要编译成不同的版本，运行于ARM、MIPS等硬件平台，同时DD-WRT等一些著名路由器固件，也是基于OpenWRT编写的。但是对于普通用户来说，OpenWRT难于上手，它的诸多功能需要依赖命令行实现，而且操作不慎容易让路由器变砖。于是国内的路由器厂商看到了商机，纷纷利用OpenWRT做出了“智能路由器”。

由于基于OpenWRT，因此国产“智能路由器”也有较强的扩展能力

这些“智能路由器”界面的确比OpenWRT更加友好，但在性能和可玩性方面，对比原版往往还是有所不如的。

不但如此，国内的路由器厂商使用了OpenWRT，却不按照GPL协议继续开源。回想起OpenWRT之所以能出现，就是因为思科必须按照GPL开源；没人遵守GPL就没有OpenWRT，而国内厂商的做法却正是如此，不禁令人感叹万分。

总结

和花枝招展的商业软件相比，开源软件的确更少进入人们的视野。但是，开源软件一直是诸多产品的顶梁柱，它们理应得到足够的尊重。遗憾的是，在国内人们更多见到的是冒名顶替之徒，希望作为力量之源的开源软件们能越来越多地被人所熟知吧。