小米8 SE慌了？魅族16X将采用魅族16同款摄像头

自从黄章重新掌管魅族后，便开启了“自曝营销”模式。在魅族16在正式发布前，黄章就将其各项信息公布得差不多了。而现在魅族16发布之后，黄章便开始透露了一些和魅族16X相关的信息。

近日，黄章继续爆料，表示魅族16X“除了CPU，其他配置和16差不多”的，并且有屏下指纹，前后摄像头也都和魅族16一致。换句话说，魅族16X其实就是骁龙710版的魅族16。

现在，我们可以把黄章这几天陆续放出的各项信息汇总起来，大致勾勒出魅族16X的基本情况。配置方面：骁龙710处理器、6英寸18：9三星AMOLED屏幕、6+64GB存储（或有其他版本）、前置20MP相机、后置12MP+20MP双摄（索尼IMX 380+IMX350）。

电池容量方面，黄章称，魅族16X会比魅族16稍大一些，不只3010mAh。闪存规格方面，使用eMMC 5.1的可能想还是比较大，毕竟现在还没有出现过采用UFS闪存的骁龙710机型。外观方面，魅族16X会和魅族16保持一致。

目前来看，黄章在魅族16系列上的产品策略还是相当理智的，对性能要求比较高的用户可以直接去买魅族16或魅族16 Plus，对性能要求不高、但对相机外观有要求的人则可以选择价格更低的魅族16X。