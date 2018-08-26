机械迷的终极浪漫 LG已经玩起外骨骼装备了

虽然在今年的CES2018上表现不佳，但LG显然并不打算放弃对机器人的研发，不过在CLOi之外，LG把视线挪向了更具未来感的机械外骨骼领域，他们最近就演示了一套CLOi SuitBot可穿戴机械设备，这套设备可以为穿戴者提供更为强大且灵活的下肢运动能力。

CLOi SuitBot是由LG与韩国机器人公司SG Robotics合作打造的穿戴设备，这款设备并非是一款主动设备，而是通过智能识别用户的动作，来提供力量以及支撑上的辅助，比如穿戴者在搬动重物时，它可以一定程度上固定下肢力量，防止穿戴者脚滑、腰肌扭伤、突然脱力等带来的危险，同时还能分担穿戴者的体力消耗。但这正是目前外骨骼设备的难点之一，因为目前的机械智能很难精准的判断人类的动作，如果无法达成高度协调性，那么外骨骼装置的可用性便会大打折扣。

而CLOi SuitBot目前也只有下半身的装备，主要固定于穿戴者的腰部、胯部、膝盖、脚踝以及脚掌位置，并且已经在LG的部分工厂中进入了试用阶段。LG希望最终这款设备可以包裹穿戴者全身，提供全方位的支持和保护，并且可以接入到CLOi机器人网络中，最终实现高度智能化。

当然LG目前没有将这款外骨骼设备推入个人用户市场的打算，它将可以会与微软的Hololens等设备一样应用与某些特殊的工业环境中。但无论如何，这种以往只是出现在科幻片中的设备落入现实总还是不免令人兴奋，至于目前CLOi SuitBot成熟度如何，只有等到不久后的IFA 2018才能正式揭晓了。