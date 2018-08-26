谷歌母公司押注网络安全 拥有行星级平台

8月24日，谷歌母公司Alphabet旗下Chronicle网络安全公司CEO斯蒂芬·吉列特在接受外媒的采访时表示，与自动驾驶汽车或偏远地区的高速互联网接入等项目相同，Chronicle作为Alphabet的押注之一，Alphabet认为网络安全具有巨大的潜力。在2018年，网络安全支出将达到960亿美元，并且持续增加。

斯蒂芬·吉列特表示，目前已经有其他安全公司的高管看过Chronicle计划中的产品。在一月的时候，他就给大约30家顶级网络安全公司的首席执行官打过电话，并保证这家技术巨头的最新公司并不是为了与他们竞争而成立的。

对此Chronicle为了解除它们的担忧，Chronicle允许它们和它们的CTO访问Chronicle的平台，Chronicle拥有如此令人难以置信的规模，Chronicle正在做的事情是它们甚至都不敢这样去尝试的。

在这之后，Chronicle就开始与一系列公司合作测试其产品，其中包括“财富50强”企业、小公司，以及医疗、政府、金融、零售和其他行业的公司。本周，Chronicle团队还搬进了他们的永久工作地点，即位于加州山景城（Mountain View）的一座新办公大楼，紧邻Alphabet总部。

吉列特表示，Chronicle将提供“行星级”安全分析，结合谷歌现有的人工智能，机器学习，基础设施和“近乎无限的计算”能力。意在增强而非取代市场上已有的其他安全产品。