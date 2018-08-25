苹果可能为手表手机研发新背板技术 以此延长续航

目前iPhone X的屏幕只有三星一家供应商

新浪数码讯 8月25日上午消息，市场研究公司IHS Markit表示，未来苹果公司可能会为iPhone和Apple Watch的屏幕采用一种新的节能背板技术，这将有助于延长这些设备的电池寿命。

所谓”背板“，是负责独立像素的打开和关闭的部分，这让它在对于屏幕分辨率、刷新率和功耗方面扮演着重要的角色。

目前，智能手机上的OLED显示屏使用LTPS TFT（低温多晶硅薄膜晶体管）作为标准背板技术。但IHS认为，在未来几年，苹果可能会在未来的iPhone背板上改用低温多晶氧化物（LTPO TFT）。

LPTO技术原理

与LTPS相比，LTPO理论上可以节省5-15%的电量，以此来加强产品的续航能力。

屏幕和处理器，是电子产品最耗电的两大部件，在电池技术没有革命的情况下，手机厂商不得不想尽办法去压缩这两者的功耗，以达到节能的目的。

从商业角度看，IHS认为，苹果可能也有兴趣开发LTPO技术，以获得对OLED显示屏组件的更多控制权。众所周知，三星和LG等制造商目前对这一领域拥有绝对控制权。而苹果一直希望控制整个流程，在过去，处理器和GPU从代工到自己设计，就已经证明了这点。

目前，苹果目前只能从三星采购柔性OLED面板以生产iPhone X的产品，但LG可能成为第二个供应商。苹果可能会要求显示屏制造商首先在Apple Watch上上试验LTPO，然后逐步将其引入iPhone显示屏。（晓光）