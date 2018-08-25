华为Mate 20系列获认证 确认至少有两款

华为为上一代Mate系列同时推出了3款机型，定位覆盖高端到旗舰。而根据目前已知的消息，新一代华为Mate 20同样将拥有三款产品，而其中两款已经通过认证。据媒体报道，欧亚经济委员会（EEC）移动设备认证列表上出现了华为Mate 20 Pro（LYA-L29）和华为Mate 20（HMA-L29），认证信息显示两款新机均预装全新的Android 9.0系统。

在系统底层层面，华为一直是适配效率非常高的一家厂商，这有利于提升新老用户的体验。而在硬件层面，作为华为最高端的产品，华为Mate 20系列将首发搭载麒麟980芯片。根据华为消费者业务CEO余承东的说法，麒麟980的性能将远超骁龙845和苹果A系列芯片。

华为Mate 20 Pro渲染图

华为Mate 20渲染图

华为Mate 20 Lite渲染图

目前，华为Mate 20系列的渲染图已经外媒曝光。图片显示，华为Mate 20和Mate 20 Pro后置徕卡三摄，和P20系列不同的是，该机的三摄和闪光灯成方形排列，网友调侃像浴霸的造型。华为Mate 20 Pro搭载一块曲面刘海屏，Mate 20则配备美人尖屏。此外，华为Mate 20 Lite采用金属机身，双摄居中排列。