新浪手机> 新机曝光 > 正文

华为Mate 20系列获认证 确认至少有两款

华为Mate 20系列获认证 确认至少有两款
2018年08月25日 08:30 手机中国
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　华为为上一代Mate系列同时推出了3款机型，定位覆盖高端到旗舰。而根据目前已知的消息，新一代华为Mate 20同样将拥有三款产品，而其中两款已经通过认证。据媒体报道，欧亚经济委员会（EEC）移动设备认证列表上出现了华为Mate 20 Pro（LYA-L29）和华为Mate 20（HMA-L29），认证信息显示两款新机均预装全新的Android 9.0系统。

　　在系统底层层面，华为一直是适配效率非常高的一家厂商，这有利于提升新老用户的体验。而在硬件层面，作为华为最高端的产品，华为Mate 20系列将首发搭载麒麟980芯片。根据华为消费者业务CEO余承东的说法，麒麟980的性能将远超骁龙845和苹果A系列芯片。

华为Mate 20 Pro渲染图华为Mate 20 Pro渲染图
华为Mate 20渲染图华为Mate 20渲染图
华为Mate 20 Lite渲染图华为Mate 20 Lite渲染图

　　目前，华为Mate 20系列的渲染图已经外媒曝光。图片显示，华为Mate 20和Mate 20 Pro后置徕卡三摄，和P20系列不同的是，该机的三摄和闪光灯成方形排列，网友调侃像浴霸的造型。华为Mate 20 Pro搭载一块曲面刘海屏，Mate 20则配备美人尖屏。此外，华为Mate 20 Lite采用金属机身，双摄居中排列。

华为Mate
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

科学大家

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有