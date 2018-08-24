安卓和iOS用户为啥转换阵营？ 价格和体验是主要因素

安卓和iOS用户为啥转换阵营

新浪手机讯 8月24日上午消息，国外媒体PCMag对2500人进行了一项调查，探究iOS和Android系统用户互相转换阵营的原因。结果是，价格和体验是两方用户都比较在意的因素。

安卓转iOS：为了更好体验

在每季度财报电话会上，苹果CEO库克（Tim Cook）都会讲，从Android设备转向iPhone的用户比例很高等等，以显示iPhone手机和iOS系统的魅力。

根据PCMag的统计，从安卓系统转向iOS的用户中，47%的人说他们这样做是为了“更好的用户体验”，25%的人说他们选择了“更好的功能”，比如拍照和外观设计——也就是说，安卓用户确实有不少都认同iOS系统手机（也就是iPhone）更好用。

很奇怪的是，11%的安卓用户说他们转向iOS阵营是为了“更好的价格”（这点困难跟国外运营商的绑定优惠有关）；其他原因包括更多的应用程序、更快的软件更新和更好的客户服务，但后面三个原因百分比都不高，只有3%-6%之间。

iOS转安卓：价格是要点

再看看从iOS转向安卓系统的用户情况。30%的人为了更好的用户体验，29%的人是为了更好的价格。

这么说，也不是所有人都认为iOS系统的用户体验就一定优于安卓，但确实有很多人会放弃iPhone，寻求更便宜的安卓手机。

另外几个原因包括更好的功能和设计，这点其实两边的情况差不多；软件丰富度，客户服务在两边体现不出多大差异，但只有1%用户选更快的软件更新，说明安卓用户也会意识到碎片化的安卓系统更新会比较烦。

其实7成用户很忠诚 系统并不是人们选手机的主要原因

话说回来，上面数据看着热闹，但更换过系统的人只有全部统计人数的29%，71%的人从未更换过，他们忠于自己一直使用的操作系统。iOS和Android都有很高的客户忠诚度。

而在手机厂商这边，正在想各种办法拉拢一切能拉拢的用户，包括手机以旧换新，各种对比自己系统更优秀的广告，或跨系统的数据迁移功能。

根据PCMag的调查，操作系统并不是用户选择一某款智能手机的最重要原因，只有19%的人买手机会考虑是iOS还是安卓系统；33%的人认为价格更重要，26%的人认为品牌很重要。

在饱和市场，人们换机的欲望不高，正在考虑更换手机系统的用户中，56%的人表示他们不在乎新手机的发布；34%的人说他们会在运营商合同到期时才购买新手机，17%的人说他们只会在当前手机的屏幕出现问题时才会换手机。（晓光）