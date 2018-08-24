新浪手机> 新机曝光 > 正文

四摄像头就是极限吗？LG V40 ThinQ或配五摄像头

四摄像头就是极限吗？LG V40 ThinQ或配五摄像头
2018年08月24日 07:54 新浪科技综合
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　本文来自太平洋电脑网　　

　　LG，这个逐渐淡出消费者视线的品牌，在三星Galaxy Note9推出后也不甘寂寞，最近，LG V40 ThinQ的消息逐渐泄露。LG再一次用数量压倒众人。

　　在华为P20 Pro上，后置三摄像头冠绝众人；HTC U12+的前后双摄像头组成的四摄像头组，将摄像头数量战争推向顶峰。而如今，LG V40 ThinQ将再一次屠榜。

　　根据最新爆出的渲染图可知，LG V40 ThinQ将随大流采用刘海屏幕设计，而摄像头数量将达到历史最高的五摄像头。

　　渲染图全方位地展示了机身的各个部位。其中，后置三摄像头水平放置后盖上，没有采用华为P20 Pro的2+1设计；摄像头下方安放物理指纹识别模块；紧跟着就是V40 ThinQ和LG的logo。

　　前面板方面，采用刘海屏幕设计，前置双摄像头，并且LG V40 ThinQ并没有摄像头对称设计，而是听筒与摄像头各占刘海的一部分。机身接口方面，采用USB Type-C接口，仍保留3.5毫米耳机接口。

而发售日期上，手机渲染图的日期写着11月16日，难道预示着11月16日发布吗？而发售日期上，手机渲染图的日期写着11月16日，难道预示着11月16日发布吗？
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

科学大家

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有