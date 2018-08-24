四摄像头就是极限吗？LG V40 ThinQ或配五摄像头

本文来自太平洋电脑网

LG，这个逐渐淡出消费者视线的品牌，在三星Galaxy Note9推出后也不甘寂寞，最近，LG V40 ThinQ的消息逐渐泄露。LG再一次用数量压倒众人。

在华为P20 Pro上，后置三摄像头冠绝众人；HTC U12+的前后双摄像头组成的四摄像头组，将摄像头数量战争推向顶峰。而如今，LG V40 ThinQ将再一次屠榜。

根据最新爆出的渲染图可知，LG V40 ThinQ将随大流采用刘海屏幕设计，而摄像头数量将达到历史最高的五摄像头。

渲染图全方位地展示了机身的各个部位。其中，后置三摄像头水平放置后盖上，没有采用华为P20 Pro的2+1设计；摄像头下方安放物理指纹识别模块；紧跟着就是V40 ThinQ和LG的logo。

前面板方面，采用刘海屏幕设计，前置双摄像头，并且LG V40 ThinQ并没有摄像头对称设计，而是听筒与摄像头各占刘海的一部分。机身接口方面，采用USB Type-C接口，仍保留3.5毫米耳机接口。