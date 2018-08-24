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LG“可穿戴机器人”帮助工人轻松完成工作

LG“可穿戴机器人”帮助工人轻松完成工作
2018年08月24日 07:42 手机中国
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　　机器人如何为人类提供帮助？据目前的市场情况来看，大致分为服务型、向导型、辅助型等。在辅助型当中，外骨骼可穿戴机器人就是最早得到商用的产品之一。此前，在618大促中，我们曾见识过京东为物流工人配备的外骨骼助力机器人背包，既可以帮助工人提升工作效率，又可以保护工人的身体健康，一举多得。

　　近期，LG对外展示了其最新的CLOi SuitBot机器人，该款机器人定位于“可穿戴机器人”，旨在帮助长时间进行繁重体力劳动的用户提供帮助。

　　CLOi SuitBot是一种机器人外骨骼，旨在“支持和增强使用者的双腿”，让工厂工人、重负荷工作人员或操作重型工具的人获得更大的力量与机动性。这款机器人的设计初衷就不是要取代这些劳动者，而是为他们提供帮助，使他们变强，这种体验就像《铁甲钢拳》电影中的那种类似。使用者可以通过付出较少的肢体力量，变能够获得更好的运动效果。

　　据了解，可穿戴式机器人是LG CLOi系列服务机器人的一部分。对此，LG还表示，SuitBot将连接到该系列其他的CLOi机器人，成为“智能工作网络”的一部分。也就是说，未来，穿戴SuitBots的工作人员可以实时与搬运工机器人、清洁机器人等进行通信。

　　目前仍没有关于SuitBot的价格信息，同时也没有关于它的具体商业案例。尽管，它可能不是那种让你可以随便购买的产品，但是在未来的工厂里，它很可能保护更多工人的安全。

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