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OPPO R17 Pro发布：超级闪充&TOF技术是亮点

OPPO R17 Pro发布：超级闪充&TOF技术是亮点
2018年08月23日 21:07 新浪手机
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OPPO R17 Pro后背三镜头OPPO R17 Pro后背三镜头

　　新浪手机讯 8月23日晚间消息，OPPO在上海召开“R17新品奇妙夜”活动，正式发布了OPPO R17系列手机。本次活动最亮眼的产品，其实是搭载了OPPO众多最新科技的R17 Pro手机。

Super VOOC闪充加入Super VOOC闪充加入

　　R17 Pro在R17渐变的基础上，加入了磨砂玻璃，磨砂质感的机身在手感上也更舒服，同时在背面的凝光层通过镭雕工艺加入了S型的曲线，可以精确的控制光线的流动效果。

三镜头搭载TOF技术三镜头搭载TOF技术

　　这款产品采用了6.4英寸的水滴屏，边框则采用弧面设计，跟R17的直角边有所区别。

　　OPPO R17 Pro加入了众多OPPO最新科技，包括屏下指纹技术，息屏解锁只需0.41秒，支持屏幕解锁和微信支付宝的指纹解锁，使用更加方便；SuperVOOC超级闪充则是Find X上还未普及的技术，最高50W的快充技术，双电芯串联的技术35分钟充满电。

OPPOR17 Pro正面水滴屏OPPOR17 Pro正面水滴屏

　　在拍照方面，OPPO R17 Pro采用了索尼IMX 362传感器，1200万像素2400万感光单元，拍照效果更出色。在拍照方面，OPPO R17 Pro加入了F1.5/F2.4的灵动光圈，可以根据环境切换光圈，大光圈在夜拍的时候效果更好。

　　在系统上，搭载了基于Android 8.1的ColorOS 5.2系统，更智能更高效的系统在使用上也体验更好。

　　R17 Pro定价则是4299元。将于10月中旬开售。

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