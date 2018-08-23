OPPO R17系列发布：新版的“刘海”+更多旗舰技术

新浪手机讯 8月23日晚间消息，OPPO在上海举办发布会，推出全新R17及R17 Pro两部手机。

一年两款新品，基本上是OPPO这两年的基本步数。可今年中，四年不见的Find 系列重新回归，设计和黑科技暂且不说，Find系列也让OPPO重新找到了未来的路线，这次的OPPO R17系列便是Find X手机之后的表现，关于新品的详细评测请点击链接。

发布会开始，OPPO回顾……

外观：水滴屏+新渐变设计

从去年iPhone X发布之后，全球的手机厂商都瞄准了“齐刘海”设计，千篇一律的外观也让手机的辨识度降低。

OPPO R17系列摒弃常见的U型刘海，设计了一款官方称之为“水滴屏”新样式。

根据官方介绍，水滴屏的设计灵感来自于“荷叶边即将落下的水滴，在动与不动之间，水滴便拥有了无限的可能性”。

水滴屏设计比R15的U型刘海屏传感器区域面积相比R15缩减了45.8%，这让R17屏占比达到了91.5%。

水滴屏上仅有一枚前置摄像头，而光线传感器被“隐藏”到水滴右侧的屏幕下方，而听筒也“弱化”到屏幕的边缘。

机身背部分别用了两种不同的新渐变方式。霓光紫配色从背面看由粉色向右至紫色渐变中间用黑色过渡，金属中框亦是如此，不过渐变过程更明显；流光蓝则是向上下左右的四个角度渐变。

解锁：进光量更大的屏幕指纹

产品定位的关系，R17及R17 Pro并没有应用Find X结构光技术，可是增加了屏幕指纹技术，官方称之为“光感屏幕指纹”。从名字其实基本上就能猜到它的实现方式。通过反射光对指纹进行识别确认。R17光感屏幕指纹技术率先使用CMOS方案以及MicroLens微透镜，搭配3P镜头，大幅提升提高进光量，以提升辨识效率。

另外，光感屏幕指纹除了指纹解锁外对指纹移动支付、指纹应用加密，还是私密保险箱，同样能够实现。

拍照：前置2500万像素逆光自拍也清晰

OPPO R17在拍照方面使用索尼IMX519传感器，这和之前R15所用的相同。这次在AI智能场景识别功能上小幅升级，除了能够识别21类独立场景新增6种后处理。而前置自拍像素提升至2500万像素，可检测用户296个面部识别点，识别用户五官特征。

最后OPPO在拍照上增加O-moji萌拍功能。它的原理更偏向之前三星推出的类似功能，获取用户的面部信息从而拟出一个虚拟的自己。同样OPPO的萌拍功能可以对头发、衣服、配饰进行选择。除了虚拟人物也有12种动物可以选择。萌拍功能可用于前置自拍或后置拍照中。

性能：首发骁龙670处理器配8GB运存

今年8月高通发布骁龙660处理器的迭代更新版——骁龙670处理器，它是高通首款首款基于10nm工艺制程打造的骁龙600系芯片。不到一个月的时间，这款处理器便应用到了R17身上。

骁龙670处理器，在CPU方面集成了2个主频最高2.0GHz的Kryo 360性能核心，此外还有6个1.7GHz的Kryo 360效率核心。

据高通介绍，在CPU性能方面，骁龙670对比骁龙660提升了15%。GPU方面，骁龙670集成Adreno 615，比骁龙660的Adreno 512提升了25%的性能。骁龙670处理器最高支持8GB LPDDR4X内存，和Aqstic音频技术。

one more thing：一身黑科技的R17 Pro

本次发布会的另一个主角是R17 Pro，虽然看起来名字跟R17类似，但它身上有更多尖端技术，可以说完全是另一部手机。

后置3D摄像头

这款手机外形跟R17大致轮廓一直，但后背有三颗镜头，这也是出了华为P20 Pro之外，世界第二部带有三镜头的手机。

OPPO R17 Pro的三颗摄像头，其中有一颗支持TOF 3D视觉技术。TOF 的英文是Time of Flight，翻译过来就是“飞行时间”，原理是适应特殊的发射器发出经调制的近红外光（OPPO用的是波长 940 纳米的激光），光线遇到人或物体后反射后再折回到接收器上，通过测算这个过程所需的时间，就可以计算出距离被测物体的距离。

由此原理，能实现

Super VOOC闪充加入

另外，R17 Pro还支持Super VOOC闪充，这是Find X兰博基尼版才有的最先进技术，10分钟可将电池充至40%，一小时就能充满。

R17系列定价

R17的6+128GB版定价3199元，8+128GB版定价3499元，8月30日开售；R17 Pro定价则是4299元，10月中旬开售。