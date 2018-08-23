三星官方科普ISP：解读手机拍照的奥秘

IT之家8月23日消息 今天三星在官方微博上发布文章，深度解读了图像信号处理器ISP的奥秘，三星称在触摸手机屏幕上快门按钮的一瞬间，设备就会执行数以亿计的算术运算，以保证照片有着令人满意的对焦、曝光、白平衡等效果，这就是图像信号处理器的作用。一起来了解一下。

官方称，ISP（Image Signal Processor），即图像信号处理器，是手机处理器中重要的组成部分。当我们举起手机开始拍照，光线便通过镜头模组进入透镜模组，紧接着图像传感器将通过透镜接到的光转化为电信号，这些数据就会发送到图像信号处理器，经过计算优化并生成在设备屏幕上进行展示。

自动白平衡

图像信号处理器通过分析图像传感器提供的颜色信息，能够探测环境光条件，并将整体颜色调整平衡，让照片色泽更加贴近真实。

自动曝光

▲曝光不足

▲曝光正常

▲曝光过度

图像传感器此刻正接收到多少光量，图像信号处理器的自动曝光功能会判断出来。通过分析传感器提供的亮度信息，经过计算之后再控制光圈、快门、感光度进行适当曝光，让照片既不过曝，也不欠曝，让照片曝光适宜。

自动对焦

▲图片皆来自三星官方

以前仅在高端数码单反相机中使用的相位对焦AF技术，现在也来到了移动设备上。通过PDAF 解决方案的图像信号处理器能够计算出和被摄体之间的距离，再找到正确的调整量，让照片一次对焦完成。

降噪

在低光照环境下，图像传感器无法获得足够的光信息，因此需要更高的感光度或者更慢的快门速度。但这会造成机身发热，并且高感光度也会让画面噪点更多，慢速快门速度会让清晰出片更困难。三星Exynos 使用的图像信号处理器采用先进的降噪算法，能够在减少噪点生成的同时保留更多的图像细节。