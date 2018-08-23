下一代iPhone不支持北斗卫星？这锅还得英特尔来背

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作为GNSS（全球导航卫星系统）的成员之一，中国北斗卫星系统在近几年取得了市场的广泛认可，它也与美国GPS、欧洲GALILEO以及俄罗斯的GLONASS一并构建起了全球顶级卫星导航系统。

也正因如此，支持北斗卫星系统也逐步成为了旗舰智能手机的功能标配，诸如三星、华为、小米、OPPO、vivo等主流品牌已经全面提供北斗卫星系统的接入。但在这些品牌之外，苹果对于北斗卫星系统似乎一直无动于衷，近期又有消息表明，即将在9月发布的新iPhone也不会对北斗提供支持。

一直以来，iPhone对于全球导航系统的支持接入永远都比对手“慢半拍”，从iPhone 3G开始，苹果一直都采用美国GPS以及俄罗斯GLONASS导航系统。直到去年，新发布的iPhone X才添加了欧洲GALILEO以及日本准天顶系统，但却没有支持中国的北斗系统。

事实上手机是否能接入多种卫星定位系统，与手机中的基带芯片有关，而目前Android平台主流旗舰所采用的高通骁龙845处理器以及海思麒麟970处理器都提供有北斗卫星系统的支持，因此主流厂商只要选用相应的SoC，就能提供多种卫星系统的接入。

然而于苹果而言，要想实现对北斗卫星的支持却没有那么简单。

我们知道，为了对抗高通在手机专利授权费方面的强横，苹果在iPhone X这一代除了使用高通骁龙X16 LTE作为基带芯片外，还首次采用了英特尔XMM7480。X16 LTE本身提供了对于美国GPS、欧洲GALILEO、俄罗斯GLONASS以及北斗卫星系统的支持，但英特尔XMM7480却没有对于北斗卫星系统提供的支持。而为了确保所有iPhone的功能一致，苹果在软件层面对X16 LTE进行了功能屏蔽。

为了兼顾英特尔XMM7480，卫星导航并不是苹果唯一“挥刀自宫”的项目。高通X16 LTE调制解调器还支持4×4 MIMO、四路载波聚合，以及LAA。这些技术可以结合在一起，构成“千兆LTE”网络。目前，所有四家美国运营商都表示，正在使用4×4 MIMO和三路载波聚合来提供千兆LTE连接。然而这些功能在iPhone8以及iPhone X上同样是被禁用的，究其原因，仍然是因为英特尔XMM7480不支持4×4 MIMO或LAA功能，最终使得装配有X16 LTE的iPhone也只能提供给笑着600Mbps的下行速率。

在今年7月，高通财务主管George Davis在一次电话会议中透露，苹果公司预计将会在下一代iPhone中单独使用竞争对手的基带芯片，并且高通在未来一段时间内只会为旧型号的iPhone提供基带芯片。毫无疑问，Davis语句中所指的竞争对手就是英特尔。

有消息称，放弃高通芯片后，新一代iPhone将会全面采用英特尔XMM7560 LTE基带，但它似乎并不是一个最佳的选择。因为，与当前高通骁龙X20 LTE调制解调器相较，XMM7560的指标可以说并不领先，它虽然支持5x20MHz载波，100MHz频宽跟X20相同，也支持LAA技术，但其最高只提供1Gbps的下行速率。同时，XMM7560在卫星导航的支持方面，也未提供北斗卫星系统的支持，或许这也是苹果对北斗“心有余而力不足“的主要原因。

但问题在于，面对全球最大智能手机市场的基本需求，苹果究竟何时才会真正行动起来作出改进呢？