苹果6.1英寸新iPhone爆料：搭载A10，内存至少3GB
苹果预计将在今年9月份发布三款iPhone新品，其中包含一款6.1英寸LCD屏幕的iPhone手机，或称作iPhone 9。现在开发人员通过Xcode代码挖出一些有趣的信息。这款iPhone搭载6.1英寸LCD屏幕，后置单摄像头。
▲示意图
开发人员在代码中发现，其使用的名称是“iPhone xx”、“iPhone9.7”和型号为“N84”的LCP模块。
值得注意的是，该代码显示这款廉价版iPhone将采用DCI-P3 LCD面板和苹果A10芯片组。如果此前爆料准确，那么6.1英寸iPhone LCD版或许就是iPhone SE继任者。
6.1英寸iPhone LCD版搭载刘海屏，将容纳支持苹果Face ID技术所需的所有传感器，而后置摄像头传感器会稍大。内存至少为3GB。有消息称，苹果将针对中国推出双卡双待SIM卡的新iPhone手机。
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