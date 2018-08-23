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HTC携手艺术家小松美羽 跨界VR创作艺术

HTC携手艺术家小松美羽 跨界VR创作艺术
2018年08月23日 07:49 手机中国
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　　2018年8月22日，台北——全球智能移动设备与沉浸式科技的创新领袖HTC于今日宣布与享誉国际的日本新锐艺术家小松美羽跨界合作，共同创作最新虚拟现实（VR）作品《祈祷》。这是HTC虚拟现实内容中心继VR电影、IP游戏后，再涉足互动艺术IP内容的开发应用。

　　由HTC虚拟现实内容中心与小松美羽共同跨界制作的《祈祷》呈现了日本历史传统与哲学元素，表达了真正的心灵快乐是在人与大自然众生相遇时，从伟大无形的存在中学习到爱是什么，并随着成长过程，内心变得越来越纯洁。

　　现年33岁的小松美羽出生于日本长野县，是一位在创作上勇于创新，活跃于国际的新锐艺术家。她毕业于日本女子美术大学短期大学部，20岁时所创作的《四十九日》因杰出的技巧与个性得到广大赞赏。小松美羽于2013年入选法国“PRIX CANSON 2013”艺术奖世界前39名艺术家，她的作品《天地的守护兽》更被大英博物馆永久收藏，近年广获国际瞩目。

　　第一次以VR的形式创作，小松美羽表示：“我认为与VR的连结能创造出更多的可能性。VR技术会激发人们的兴趣和好奇心，这个新奇的世界更能触及人们的意念。但在新奇之外，这样的体验能让人获得与众不同的感受。艺术无言，但一幅画或一首音乐，不管在哪个时代都能够震撼人心。而打破时间和空间限制的VR恰好能展现这种纯粹的连结力量。”

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