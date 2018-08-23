自家软件泄漏“iPhone xx”：全面屏版苹果7？

从目前曝光的情况来看，今年苹果推出三款iPhone基本上没悬念了，而低价版的iPhone X格外受到关注，毕竟也要用上刘海屏和人脸识别，最重要的是不用花很多钱就能买到，那么6000元以内算贵吗？

有开发者从苹果的Xcode 10软件中发现，一款“iPhone xx”名称的新机出现在了其中，从命名上来看，最终的机型应该不会叫这个名字，这极有可能是新机的占位符而已。

在这个软件机型列表中可以看到，这是机型的顺序排列，而“iPhone xx”是在iPhone X之后，所以基本断定这就是新机，同时开发者Guilherme Rambo还从发现，这款新机应该是之前传闻的廉价版iPhone X。

Guilherme表示，从系统内部情况来看，这款机型可能使用了DCI-P3 LCD面板，同时还搭载了A10处理器，看起来就像是全面屏版的iPhone 7，如果真是这样，估计最终的售价不会太贵。

之前的消息显示，廉价版iPhone X可能会在10月份上市，但是会跟随OLED屏的iPhone X一起在9月发布。