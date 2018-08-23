最便宜的骁龙845机型 小米海外发布Pocophone F1

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旨在进一步开拓海外市场，小米于近期发布了全新的子品牌Pocophone，致力于打造高性价比的旗舰产品。

8月22日下午，Pocophone于印度召开新品发布会，发布了旗下首款机型——Pocophone F1，该机搭载骁龙845移动平台，配备液冷散热系统，售价20999卢比，约合人民币2058元，成为目前最便宜的骁龙845机型。

Pocophone F1依然采用了主流的刘海屏设计，6.18英寸LCD屏幕，FHD+分辨率（2246 x 1080，18.7：9比例）。刘海部分相对较宽，除了前置摄像头之外还容纳了一枚红外摄像头，支持暗光下的快速人脸识别。

核心配置方面，Pocophone F1搭载骁龙845移动平台，拥有6GB或8GB的运存可选，64GB、128GB以及256GB的存储搭配，内置4000mAh电池，支持18W的QC3.0快充，预装基于Android 8.1打造的MIUI 9.6系统，内置Poco主题。

同时Pocophone F1还采用了液冷散热，以提升大型游戏时的性能稳定性。

成像上，Pocophone F1后置1200万像素+500万像素双摄，其中1200万像素的主摄采用了IMX363传感器，拥有1.4μm大像素，支持双像素对焦，f/1.9光圈。前置2000万像素摄像头，率先应用了Super Pixel技术，在弱光下自动拍摄多张照片进行合成降噪，增强图像质量。

Pocophone F1提供了四种配色 ，分别是黑色，蓝色、红色以及凯夫拉（特别版），6GB+64GB版售价20999卢比，约合人民币2058元；6GB+128GB版售价23999卢比，约合人民币2058元；8GB+256GB版售价28999卢比，约合人民币2841元；凯夫拉版售价29999卢比，约合人民币2939元，维持着极高的性价比。

按照计划，Pocophone F1的首销将于8月29日于印度小米商城以及Flipkart开售，并提供1000卢比的特别折扣。

此外，Pocophone还将进军更多海外市场，更多市场的价格和供货信息将于8月27日进一步披露。