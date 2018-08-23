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荣耀8X样张出炉 支持AIS手持超级夜景！

荣耀8X样张出炉 支持AIS手持超级夜景！
2018年08月23日 07:15 手机中国
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　　8月22日，荣耀总裁赵明在微博上表示，即将发布的荣耀8X系列手机拥有很多新的突破，内部人士甚至认为该产品“用力太猛了”，把大家认为不该出现的配置，放在了荣耀8X系列上。荣耀X系列手机拥有庞大的用户量，荣耀8X也将是其中产品突破性最大的一代，十分值得期待。这些不该出现的技术就包括以往只有荣耀高端手机才支持的AIS手持超级夜景技术！

　　从目前我们得到的这张荣耀8X夜拍样张来看，其效果还是非常惊人的，绿地、帐篷、汽车清晰可见，明暗过渡十分自然，没有过度曝光的现象。远方的小镇灯光也在照片中显现，甚至可以看到建筑物的轮廓。与以往的千元机相比，这样的夜拍简直是脱胎换骨的进步，达到了旗舰机才有的拍照效果。

荣耀8X超级夜景样张曝光荣耀8X超级夜景样张曝光

　　AIS手持超级夜景技术即使旗舰机荣耀10也不过才用了一个多月，就迅速下放到了荣耀8X之中，足以想见荣耀对8X系列的重视。

　　据了解，荣耀8X系列还有电梯模式通信必杀技、旗舰级芯片、自带升级版GPU Turbo等猛料，结合其旗舰级的拍照技术，荣耀8X俨然升维到了旗舰机的水准。尤其是电梯模式，乃华为30年积累的通信技术的精华之作，当然只有“核弹级腰部产品”才有首发资格。如果荣耀8X在售价上与前代继续保持齐平，那么其性价比简直太强了，无疑将成为荣耀手机又一款超级爆款机型！

荣耀样张夜景
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