新iPhone发布倒计时 我却对它不再有期待

iPhone手机是尽人皆知的手机界优等生，其他手机厂商眼中别人家的孩子，新iPhone据悉应该会在9月14开启预购，不同以往，这次网络上对它的讨论没有以前那么热烈，并且我也不像以前那样对它充满期待，不想购买一台新iPhone，选择和放弃只需要不到一秒，而完成这个改变却需要漫长的过程，今天我来讲一下新iPhone让我失去期待的几个点。

来自网上的曝光图显示，苹果这次会推出三款产品，分别是6.5英寸屏幕的iPhone XS Plus，6.1英寸的iPhone（2018）和5.8英寸的iPhoneXS，此次苹果一共推出了三款手机，中间的这款比较特殊，其定位为低端，相较于其他两款手机这款手机采用了LCD屏幕，后置摄像头也采用了单摄，材质为铝制，采用3GB运行内存，虽然苹果之前也有iPhone5C的尝试，但是这次直接明确的推出一款低端定位的手机，这仿佛不是我认识的那个苹果公司。

丑陋的刘海屏

面对众多的期许，苹果并没有寻求类似于vivo NEX或者OPPO Find X的改进，打造一款真全面屏手机，那个丑陋的刘海，依然在手机上，这打消了我对苹果最后一丝期待，不知道苹果是舍不得3D结构光，还是坚持自己改变用户习惯的念头，这次推出的三款手机中并没有看到去掉刘海屏的版本，相信在技术上苹果应该有实现的能力，毕竟国产厂商vivo与OPPO都做到了，我甚至觉得传统屏幕都要比这个刘海屏好看。

取消耳机孔

取消耳机孔

自从iPhone7开始苹果手机就取消了耳机孔，有一部分是为了IP67防水而作妥协，类似于小米的一部分国内厂商也开始跟风，不过很大一部分安卓厂商还是做了保留，这项举动对于习惯使用有线耳机的我实在是很难接受，边充电边听歌的乐趣就这么消失了，AirPods的音质虽然还算可以，但是也达不到我喜欢程度。

改变与没抓住的变革

这次推出的手机是三款过渡产品，其前者是十周年的力作，很难完全舍弃它的设计，同样也为了给其下代产品预留出更大的空间，所以在这几款手机上并没有做出更大的改变，大部分和iPhone X非常的像，下面我们就来说一下这款手机的改变与没抓住的变革。

5G时代（图片来自百度）

5G将会在2019到2020年商用，新iPhone正巧赶上这个尴尬的时刻，不过苹果这次并没有给这三款手机支持5G，相信在19年上半年发布的手机应该有很多会支持5G，这三款iPhone不出意外的会很快落伍。

苹果触控笔（图片来自百度）

如同鸡肋的触控笔

新iPhone上搭配了一根触控笔，回想乔布斯当年力排众议将触控笔从手机上拿掉，可是现在他又回来了，这款触控笔在我看来是如此鸡肋，对于想要在设备上进行创作或者有高精度需求的用户来说，ipad或者手绘板才是最佳的选择，基本操作手指又可以完全解决，难道苹果也会像三星 Galaxy Note 9一样把这根比定位在艺术创作上？或许这只是苹果的“跟风”吧。

降速门消耗了用户的信任

去年曝光出了沸沸扬扬的苹果降速门，苹果公司在手机的程序中设定，如果电池老化到一定程度就开始限制其性能，限制程度和电池老化程度成正比，并且经过网上有人测试下降到600MHz的时候就不会再继续下降了，一石激起千层浪，大家纷纷表示这是苹果为了让用户尽快更换手机所使用的小伎俩，来自世界各地的苹果用户不断的向法院提起诉讼。虽然苹果解释说这种举动是为了保护手机意外关机，但是面对这种出现了问题才发表声明的行为，很难让人相信苹果的举动是出于善意。

iPhone电池（图片来自百度）

iPhone的电池容量2700mAh，可以说非常小了，这也是苹果用户最苦恼的一点，续航不足走到哪里都要带上充电宝，并且到了冬天还会有电量低到一定程度就自动关机的现象，OLED屏幕会出现烧屏现象这是一个公开的秘密，大约在半年后就就可能发生烧屏，有网友发生了此问题，并且询问官方客服，得到的答复是：“没办法解决，并且不修也不换”。

iPhoneX的发热现象也非常严重，曾有网友戏称其为“冬天暖手宝，夏天烫山芋”，后置摄像头的突出也让强迫症患者倍感难受，面部解锁也有一些槽点，距离要把握好，太远无法识别，角度要调整好；角度太大也无法识别，有时无缘无故就无法用Face ID，一直报错。

居高不下的价格

安卓手机与苹果手机正在经历着相互学习相互融合的过程，你会发现这几年安卓手机越来越像iPhone，在很多地方iPhone也做出妥协开始像安卓手机，随着国产厂商的技术的不断进步，现在已经可以做出性能上非常不错的手机，并且国产手机的价格一般的比较良心，相比于iPhone低出几千完全不是问题。最新还有消息称苹果推出了纯金版iPhone价格高达78万元人民币。

纯金版iPhone

从整体的性价比来说苹果手机已经越走越远。据悉新iPhone X 6.1英寸版本的价格是749美元，折合人民币约5200元，而换算到国行的价格估计是要6000元起了。两款新的iPhone X暗示的价格分别是5.8寸7500左右，而6.5英寸则是8800左右，其顶配要可能达到了11000元。实在是真的贵啊！

相比较新iPhone X，我觉得OPPO Find X更值得推荐，搭载骁龙845移动平台，采用了1600万+2000万像素后置双摄组合，光圈均为f/2.0，其中1600万像素主摄采用了索尼IMX519传感器，具备更高采样频率，取景画面更流畅，动态拍照更快，抓拍更迅速。支持OIS光学防抖，并且有着93.8%的超高屏占比，充满科技感的双轨潜望式结构，售价却仅为4999元，性价比要高出新iPhone好几倍。OPPO Find X购买通道

以往那个iPhone手机，永远代表着最领先的科技，每一代都充满惊喜，外观和内在都向着极致去精进，可是现在的iPhone仿佛成为了应付的产品，推出一款只是因为不能缺席发布会，外观越来越不和谐，内在也没有让人惊喜的改变，偶尔推出的几个新技术，实际应用却没有很好的表现，甚至已经开始推出廉价版，这让我怀疑，它还是那个抢到都会自豪的手机吗？

苹果手机能否再造辉煌，引领一个新时代，我觉得是很有可能的，不过从近期的几个作品上面来看，苹果手机的领先性真是大不如乔布斯时代，每年的iPhone都让人期待，期待它的创新，与众不同的地方，但是作为苹果十周年之后的产品，新款iPhone X能否超越它的前辈，至少从目前种种爆料来看，很难超越，所以我已经不再对新款iPhone X抱有期待。