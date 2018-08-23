新浪手机> 新机曝光> OPPO R17 新品奇妙夜专题 > 正文

OPPO R17传闻汇：水滴屏+光感屏幕指纹，拍照升级

OPPO R17传闻汇：水滴屏+光感屏幕指纹，拍照升级
2018年08月23日 06:53 新浪科技综合
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　本文来自太平洋电脑网

　　如今，OPPO官方已经宣布新机R17家族于8月23日在上海正式发布，随后，官方预约页面也正式开启。不得不说OPPO的每一代旗舰都备受关注，最终销量也是非常惊喜。最新的R17，根据官方近期的宣传来看，新机采用水滴屏，搭载屏幕指纹，更进一步的拍照性能以及更加出色的外观设计理念，种种爆料让人对其更加期待，那么新机到底有哪些亮点呢？

　　根据OPPO官微在18日公布的R17 8GB+128GB版本的售价为3499元来看，在硬件方面得到全面升级的OPPO R17 Pro，预计售价应该不会低于4000元，而根据目前的预测看来很有可能将达到4500元以上。

　　光感屏幕指纹

　　光感屏幕指纹即屏下指纹识别，就是将识别模组放置在手机屏幕面板之下，在识别的时候通过模组发射的RGB射光穿透面板在指尖形成指纹光膜，随后将采集的指纹信息反馈回识别模组，通过系统比对完成操作。屏下指纹的优势不言而喻，在全面屏流行的今天，屏下指纹能减少屏幕开孔，为屏幕带来更高的屏占比。

　　虽然R17不是第一款采用屏下指纹的手机，但是根据近期的曝光情况来看，OPPO R17的解锁速度非常快，几乎达到秒解。从官方介绍的情况来看，其内置2mmX2mm感光元件，下端屏幕暗藏3P镜头组合和Micro Lens微透镜，使指纹图像更清晰，轻触屏幕即可解锁。另外，OPPO R17同样也支持微信以及支付宝的移动支付，可用性非常高。

　　水滴屏

　　相比市场清一色的刘海屏，水滴屏给人一种眼前一亮的感觉。乍一看有点像美人尖的设计，不过R17的顶部边框和点之间进行了微微隆起的弧度设计，圆润的弧线让它更具对称美感，符合人们的视觉审美。为了让手机看起来更加美观，在屏幕两侧也加强了R角的弧度，与顶部中段的弧度交相呼应，更多了几分柔美。把前置镜头、听筒、光线传感器等组件集成在这么一小块面积中也十分考验厂商能力。

　　另外，此前康宁公司就宣布，OPPO将成为首家采用康宁第六代大猩猩玻璃的手机厂商，如无意外，R17将会采用康宁第六代大猩猩玻璃面板。根据康宁公司官方宣称的，第六代大猩猩玻璃平均能经受15次从1米的高度到粗糙表面的连续跌落达到毫发无损，这样的特性大大减少了全面屏易碎的几率。

　　全新AI拍照

　　一直以来OPPO在拍照方面的成绩都非常出色，从曝光的情况来看，无论是日常拍照还是夜拍，都有显著提升。特别是OPPO R17 Pro采用了F1.5/F2.4的灵动光圈，可以根据环境亮度来切换大小光圈，大光圈能够带来更多进光量，在夜拍的时候优势更加明显，大光圈不仅能够保证夜晚拍照的时候照片更亮更清晰，而且还能保留夜晚的更多细节信息。加入的OIS光学防抖也能大大提高拍照成功率。

　　不仅有强大的硬件支撑，在软件上，OPPO推出的全新AI超清引擎，优化软件算法，提升拍照效果，让拍出来的照片更清晰，色彩更鲜艳。前置2500万AI智慧美颜，让手机自拍更漂亮，体验更好。从之前的每一代产品来看，拍照都十分出色。如今进一步深化软硬件搭配，相信OPPO R17将继续延续其拍照手机的优势。

　　配置参数

　　根据目前的资料显示，OPPO R17将搭载高通全新的10nm工艺制成的骁龙670处理器，搭配8GBRAM+128GBROM的存储组合，旗舰的配置带来全速畅快的体验。另外，R17支持“充电五分钟，通话两小时”的VOOC闪充，最新的ColorOS 5.2系统加上3500mAh大电池，让该机拥有更出色的续航能力。

　　距离8月23日OPPO举行的R17 新品奇妙也发布会还剩1天的时间，OPPO在官微上放出倒计时预告海报。

　　微博当中写着“当科技变快，生活才能慢下来”，而这次官方公布了大量关于OPPO R17的信息，但是OPPO R17 Pro的消息比较少一点，因此我们猜测后者可能搭载OPPO自家最新的SuperVOOC超级闪充功能。

　　结语

　　从目前的爆料来看，OPPO R17带给我们满满的惊喜。售价上，标配8GBRAM+128GBROM的R17价格为3499元，该机将于8月23号晚正式发布，8月30号当天正式首销，感兴趣的朋友，准备好新一轮剁手了吗？

我要反馈
相关专题： OPPO R17 新品奇妙夜
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

科学大家

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有