OPPO R17传闻汇：水滴屏+光感屏幕指纹，拍照升级

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如今，OPPO官方已经宣布新机R17家族于8月23日在上海正式发布，随后，官方预约页面也正式开启。不得不说OPPO的每一代旗舰都备受关注，最终销量也是非常惊喜。最新的R17，根据官方近期的宣传来看，新机采用水滴屏，搭载屏幕指纹，更进一步的拍照性能以及更加出色的外观设计理念，种种爆料让人对其更加期待，那么新机到底有哪些亮点呢？

根据OPPO官微在18日公布的R17 8GB+128GB版本的售价为3499元来看，在硬件方面得到全面升级的OPPO R17 Pro，预计售价应该不会低于4000元，而根据目前的预测看来很有可能将达到4500元以上。

光感屏幕指纹

光感屏幕指纹即屏下指纹识别，就是将识别模组放置在手机屏幕面板之下，在识别的时候通过模组发射的RGB射光穿透面板在指尖形成指纹光膜，随后将采集的指纹信息反馈回识别模组，通过系统比对完成操作。屏下指纹的优势不言而喻，在全面屏流行的今天，屏下指纹能减少屏幕开孔，为屏幕带来更高的屏占比。

虽然R17不是第一款采用屏下指纹的手机，但是根据近期的曝光情况来看，OPPO R17的解锁速度非常快，几乎达到秒解。从官方介绍的情况来看，其内置2mmX2mm感光元件，下端屏幕暗藏3P镜头组合和Micro Lens微透镜，使指纹图像更清晰，轻触屏幕即可解锁。另外，OPPO R17同样也支持微信以及支付宝的移动支付，可用性非常高。

水滴屏

相比市场清一色的刘海屏，水滴屏给人一种眼前一亮的感觉。乍一看有点像美人尖的设计，不过R17的顶部边框和点之间进行了微微隆起的弧度设计，圆润的弧线让它更具对称美感，符合人们的视觉审美。为了让手机看起来更加美观，在屏幕两侧也加强了R角的弧度，与顶部中段的弧度交相呼应，更多了几分柔美。把前置镜头、听筒、光线传感器等组件集成在这么一小块面积中也十分考验厂商能力。

另外，此前康宁公司就宣布，OPPO将成为首家采用康宁第六代大猩猩玻璃的手机厂商，如无意外，R17将会采用康宁第六代大猩猩玻璃面板。根据康宁公司官方宣称的，第六代大猩猩玻璃平均能经受15次从1米的高度到粗糙表面的连续跌落达到毫发无损，这样的特性大大减少了全面屏易碎的几率。

全新AI拍照

一直以来OPPO在拍照方面的成绩都非常出色，从曝光的情况来看，无论是日常拍照还是夜拍，都有显著提升。特别是OPPO R17 Pro采用了F1.5/F2.4的灵动光圈，可以根据环境亮度来切换大小光圈，大光圈能够带来更多进光量，在夜拍的时候优势更加明显，大光圈不仅能够保证夜晚拍照的时候照片更亮更清晰，而且还能保留夜晚的更多细节信息。加入的OIS光学防抖也能大大提高拍照成功率。

不仅有强大的硬件支撑，在软件上，OPPO推出的全新AI超清引擎，优化软件算法，提升拍照效果，让拍出来的照片更清晰，色彩更鲜艳。前置2500万AI智慧美颜，让手机自拍更漂亮，体验更好。从之前的每一代产品来看，拍照都十分出色。如今进一步深化软硬件搭配，相信OPPO R17将继续延续其拍照手机的优势。

配置参数

根据目前的资料显示，OPPO R17将搭载高通全新的10nm工艺制成的骁龙670处理器，搭配8GBRAM+128GBROM的存储组合，旗舰的配置带来全速畅快的体验。另外，R17支持“充电五分钟，通话两小时”的VOOC闪充，最新的ColorOS 5.2系统加上3500mAh大电池，让该机拥有更出色的续航能力。

距离8月23日OPPO举行的R17 新品奇妙也发布会还剩1天的时间，OPPO在官微上放出倒计时预告海报。

微博当中写着“当科技变快，生活才能慢下来”，而这次官方公布了大量关于OPPO R17的信息，但是OPPO R17 Pro的消息比较少一点，因此我们猜测后者可能搭载OPPO自家最新的SuperVOOC超级闪充功能。

结语

从目前的爆料来看，OPPO R17带给我们满满的惊喜。售价上，标配8GBRAM+128GBROM的R17价格为3499元，该机将于8月23号晚正式发布，8月30号当天正式首销，感兴趣的朋友，准备好新一轮剁手了吗？