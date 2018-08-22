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全新系列小牛电动UM发布：轻量化设计 售价2999元起

全新系列小牛电动UM发布：轻量化设计 售价2999元起
2018年08月22日 19:03 新浪数码
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　　新浪数码讯 8月22日晚间消息，今日牛电科技发布全新小牛电动车UM，这辆电动主打轻量化设计，售价2999元起，即日起全网接受购买。另外还有一款迈凯伦车队定制套装，全球限量299台。

　　距离牛电科技在法国召开发布会后仅2个月，小牛在中国上海举办新品发布会。不过并不是按照国际厂的路数，把“法国发布会”搬到中国，而是推出了全新系列产品——小牛电动UM。

小牛电动UM系列新品小牛电动UM系列新品

　　发布会开始之前，牛电科技“秀了秀肌肉”，细数了一下当前取得的成绩。牛电科技CEO李彦透露目前小牛电动用户已经突破50万，而2个月之前这个数字还停留在40万。50万用户也创造出总骑行13亿公里的成绩。

　　轻量化的新系列小牛电动UM

　　说到这次的新系列小牛电动UM，是此前牛电科技推出的U1电动车的升级版。UM从外观来看最直观的就是增加了前后双减震，尤其是在尾部设计更简单硬朗。

　　小牛UM系列共有白色、蓝色、黄色、橙色四种颜色可选，顶配版则为红黑配色。

　　UM系列的车架均采用6061航空铝T6材质，这个材质经常被用到赛车和摩托车上，全车包含电池整车重量39千克。

　　车座的位置上UM进行微调，据官方介绍UM系列基于人体工程学设计，骑起来更舒服，即使女生使用也没问题。

　　该系列按照电池容量和里程分为五款产品，分别是UN Lite青春版，UM City都市版，UM Sport动力版，UM SL超轻版以及UM Pro顶配版。

UM系列售价UM系列售价

　　性能方面，UM内置21安时电池，前后双液压碟刹，全系标配EBS电子辅助刹车系统，该系统可以反收回电能延长续航。

　　此外，牛电科技还更新了手机App，用户可通过新款App查看车辆的续航、里程等信息。

　　全球限量299台 MPro迈凯伦合作款

　　最后小牛电动还推出一款基于Mpro的迈凯轮限量款。内置32安时松下电池，内部进行重新设计，外部配有哑光喷漆和贴花。牛电科技为这款电动车提供了性能升级套件，定制了CNC减震系统。迈凯伦合作款全球共发售299台。

基于Mpro迈凯轮合作款基于Mpro迈凯轮合作款

　　除此以外，小牛还推出了一项NIUCare保养服务，可以根据用户的使用习惯智能记录行驶信息，提醒用户进行保养。这项服务于9月在全球上线。

　　售价方面，限量299台的MPro迈凯伦车队套装售价9999元，UM Lite售价2999元，UM City售价3599元，UM Sport售价3999元，UM SL售价4999元，UM Pro售价6599元。（瑞豪）

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