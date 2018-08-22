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触宝输入法推AI助手 借助OPPO新机登陆印度市场

触宝输入法推AI助手 借助OPPO新机登陆印度市场
2018年08月22日 15:25 新浪手机
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　　新浪手机讯 8月22日下午消息，触宝输入法在传统输入法中加入了AI助手“Talia”，随OPPO F9 Pro正式登陆印度市场。

触宝输入法与OPPO合作触宝输入法与OPPO合作

　　集成“Talia” AI助手的触宝输入法预装在OPPO F9 Pro手机中，目前该机已于8月21日在印度发布。触宝输入法中的AI助手与我们熟知的手机中的AI助手不同，它的主要作用是进行主动推荐，帮助用户做出决定。

　　据触宝官方介绍，“Talia”拥有情景感知、沉浸式体验、AI主动推荐三大特点。在App使用场景中，“Talia”以气泡的形式存在，为用户提供智能回复，同时它还能推荐所需的实用工具或生活服务。由于以气泡的形式存在，“Talia”不会占用输入法空间，让输入显得臃肿。

“Talia”助手以气泡的形式存在“Talia”助手以气泡的形式存在

　　目前，触宝输入法在OPPO F9 Pro中能够使用智能回复、天气查询、计算器、汇率换算、快速粘贴、快速填充等功能。触宝方面表示，此次与OPPO合作是双方在海外市场对智能手机AI的一次探索。

　　据了解，触宝输入法在全球范围内拥有先对完整的大数据链条，依托于这些大数据，触宝输入法能够判断用户的需求，将用户的意图与手机上娱乐、美食、旅游、电商等应用场景进行匹配，把App的内容和相应的服务串联起来。

　　根据触宝官方的数据，目前触宝输入法覆盖了240多个国家和地区，日活跃用户超过1.2亿。对于开发者来说，“Talia” AI助手可以成为连接各个App的“桥梁”，让相互独立的手机App产生信息上的联结，提供更好的服务与体验。

　　目前为止，触宝输入法与多家智能手机厂商合作，希望通过“Talia”建立起以一个“精细化和本土化”的海外生态平台。触宝方面还表示，会将自身AI技术开放给更多手机厂商。如今，“Talia” AI助手暂时还不支持中文，中国还要再等等。（苏航）

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