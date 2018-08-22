支持5G网络版iPhone：苹果最早也要2020年推出

熟悉iPhone更新策略的用户都应该清楚，苹果每年在基带上的升级是众多手机厂商中最迟缓的，而现在加上他们跟高通的关系恶化，所以在5G这个问题上，可能要更加落后了。

从目前的进度来看，2019年下半年一些地方已经会开启5G商用网络，而届时相应的终端也都会推出，但是首批厂商中你绝对不会看到苹果和iPhone的身影。

据外媒BGR报道称，iPhone要支持5G网络，恐怕最快也要到2020以后了，至少从目前苹果内部的规划来说，还没有5G手机。作为一款对苹果举足轻重的产品（占到苹果总营收一半以上），其在升级上要格外慎重，审核过于激进的更新都要被他们反复论证，所以在支持5G网络上表现的热度不高也是情理之中的事情。

从Digitimes给出统计显示，虽然5G手机明年就会出货，但直到2021年才会加快普及。然而，预计到2022年5G手机将占5G高端设备出货量的97%，届时约五分之一的新手机将支持5G。

从上述调查我们也能看出，2020年前连安卓阵营都不会大量推出5G设备，那么苹果就更不会了。