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屏幕指纹和8G+128G成趋势，国产手机涨价也很无奈！

屏幕指纹和8G+128G成趋势，国产手机涨价也很无奈！
2018年08月22日 09:16 新浪科技综合
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　　本文来自数码辣条

　　就在近期，众多网友在贴吧和微博晒出了OPPO R17的门店上手照片，并且有人还直接晒出了OPPO R17的全款预定收据，其3499元的定金数额也与近期OPPO官宣的价格不谋而合，让这部尚未发布的手机“提前”火了。更有人十分不解，OPPO R17在R15的价格基础上涨价，是哪里来的底气？

　　那么就要说说OPPO R17的“底气”了！根据目前官方公布的消息，OPPO R17新增了众多眼花缭乱的新技术，最直观的就是6.4英寸91.5%的水滴屏了。

　　别小看这块屏幕，上面的“名堂”相当多！

　　从外屏玻璃先来分析，这是一块康宁7月19日才发布的第六代大猩猩玻璃，比上一代玻璃的硬度至少强2倍，能经受住高达15次的1米高度坠落实验。同时第六代大猩猩玻璃的光学特性良好，厚度也会有进一步缩减。采购成本比市面上常见的五代大猩猩至少高出了10%。

　　然后OPPO R17首次尝试了光感屏幕指纹，这项屏幕指纹技术对内屏的厚度、通透率都有极高要求，目前只有三星Super AMOLED屏幕能符合“全场景”下的解锁要求，同时光感屏幕指纹模块本身也价值不菲。这里面就涉及了两项重要成本，一是占据手机总成本30%左右的Super AMOLED屏幕组件，二是预计成本在200-400元之间的光感指纹识别模块。

　　此外根据OPPO官网的海报，R17系列还会有一款高配的PRO版本。而这款机器的特点在于采用了F 1.5/F 2.4的灵动光圈，硬件参数上还支持OIS光学防抖技术，夜拍效果会远优于目前绝大多数的旗舰机型。事实上，三星在八月中旬推出的Note9也配备了类似的“灵动光圈”，但三星Note9高达6999元起步的价格，显然比OPPO R17 Pro高了太多太多。

　　再加上前置2500万像素摄像头组件、全新的流光后盖工艺，以及主打的8G+128G内存组合。诸多创新元素在OPPO R17系列身上体现的淋漓尽致，因此8G+128G版本OPPO R17价格定在3499元也确实合理，而更高端的OPPO R17 PRO预计价格会达到4500元甚至更高。

　　今年八月份，美元兑人民币汇率持续上调逼近“7”字头，进一步加剧了手机制造业的综合成本！生产一部智能手机需要四大件——屏幕、内存、处理器、摄像头，而恰恰国内手机市场这四大件都重度依赖于进口。

　　先说手机最重要的处理器吧，目前安卓阵营除了华为采用自主研发的麒麟处理器外，其余90%的安卓手机均采用高通骁龙处理器，从低端的骁龙450、中端的骁龙660，再到高端的骁龙845都有旺盛的需求。恰逢今年中旬人民币对美汇率波动，高通处理器全线均有不同程度的上涨，反应到手机终端上的价格则是10-20%的上调幅度。

　　再来说内存和摄像头，由于人民币汇率波动的冲击，这两件元器件今年已经累计上涨了12%和18%不等，尤其是今年手机下半年内存全面进入8G+128G时代。不论是尚未开卖的OPPO R17、华为Mate20还是小米MIX 3，主推机型都由以往的6G+128G版本向8G+128G推进，以应对消费者日益增长的内存使用需求。

　　反倒是屏幕这块，由于国产天马屏和京东方屏的全面崛起，打破了三星对于AMOLED柔性屏的垄断地位。越来越多的千元机甚至中高端机型，都开始采用国产的异形屏，因此无需依赖进口，并未受到人民币汇率波动的冲击。从采购成本来看，2018年相比2017年的手机屏幕反倒是呈现出下降的趋势。

　　但是，高端手机对于三星AMOLED屏幕的需求量仍旧旺盛。主要源自屏幕指纹技术的大规模商用，此项技术对屏幕透光度和厚度均有严格的要求，目前只有三星Super AMOLED屏幕符合要求。这也是vivo X21屏幕指纹版、vivo NEX、小米8透明探索版、魅族16乃至接下来的OPPO R17都采用三星Super AMOLED屏幕的原因，也间接导致了手机终端价格的上涨。

　　近期外国电商平台GIZTOP意外上架了华为Mate20的销售页面，其999美元的零售价格赫然在目，折合人民币6900元。比起去年华为在国外发布的Mate10价格上涨了22%。根据业内消息，华为计划在今年九月底正式发布Mate20系列。

　　因此整个国产手机行业将会在2018年Q4季度迎来阶梯式涨价，新机上涨幅度预计5-15%不等。同时受制造业人力成本及物流成本急剧上扬的影响，自身拥有工厂生产线的品牌和主打线下渠道的品牌会愈加感到压力，只能通过扩大规模化效应来摊平成本，因此OPPO、vivo和华为三家厂商会继续引领2019年的手机出货量，形成手机行业的“马太效应”。

OPPOR17屏幕指纹
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