宜家可能会加入Homekit阵营 推出廉价智能插座

此前宜家曾推出支持HomeKit的智能灯泡

新浪数码讯 8月22日上午消息，据瑞典新闻媒体Teknikveckan报道，知名的家居连锁企业宜家（IKEA）正计划推出新型智能插头，支持苹果公司的HomeKit智能家居系统。

宜家的名字应该是无人不知，这家企业一直以北欧的简洁设计和相对低廉的价格受到年轻用户喜爱。其实在智能家居时代，宜家一直在琢磨如何加入自己的玩法。但他们并没做一种独立的标准，而是跟着其他标准制定者一起玩，去年，宜家推出了支持HomeKit的Tradfri智能照明系列产品。现在他们似乎要再进一步，拓展到智能插座领域。

传说中被曝光的宜家数据库

外媒曝光了一张据说是宜家的内部产品数据库，这智能插头设计没啥特别的，跟市场上的许多同类相似。但宜家产品的优点是定价，据说售价仅为10美元（大概70元人民币左右），包括插头和遥控器在内的套装则是15美元（105元人民币）。

这类产品仍将被归类到Tradfri系列中，比起现在HomeKit的智能插头，价格几乎便宜了一半。

据说宜家的Tradfri智能插头将于10月份上市，但尚不清楚这是否意味着它将在全球范围内发布。对中国用户来说，产品品类少，价格低是目前HomeKit的最大问题。如果宜家能加入Homekit阵营，带来些便宜的产品是好事。

当然，即便如此，它也在跟中国公司米家的生态系统对比中处于下风。这不是单个产品的问题，而是智能家居无法形成生态规模。（晓光）