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雷蛇推出三款PS4周边 新手柄可用App自定义

雷蛇推出三款PS4周边 新手柄可用App自定义
2018年08月22日 08:10 游民星空
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　　今天早些时候雷蛇公布了三款PS4周边，它们分别是两款手柄：Raiju终极版（Raiju Ultimate）以及Raiju竞赛版（Raiju Tournament Edition），另外还有一款耳机Razer Thresher，一起来了解一下。

　　根据介绍，Raiju终极版手柄售价199.99美元，支持有线/蓝牙连接。厂商为玩家们提供了专门的手机APP，方便玩家们对手柄进行更加细致的自定义设置。手柄的多功能按键可以自定义超过500多种配置方案，从而适应玩家在游玩不同种类游戏时的需求。另外，用户还可能调节摇杆移动的灵敏度，进而提高瞄准精度或是提升反应速度。手柄加装的RGB LED光照效果也让它显得相当炫酷。

　　而Raiju竞赛版则没有这么多的功能，不过根据介绍，它的设计理念是让玩家们在竞技中达到巅峰状态。手柄依然支持有线/蓝牙连接、4个追加按键、支持APP自定义设置。十字键使用了四个有凹面的独立按钮，摇杆表面则是带有十字纹理的凹面。这款手柄定价149.99美元。

　　雷蛇Thresher耳机定价129.99美元，它同时支持3.5毫米接口连接和2.4GHz无线连接。无线模式下，这款耳机单次充电可以使用16小时，在距离PS4四十英尺远时仍能使用。

　　目前这几款雷蛇的新产品都已在官网上架，感兴趣的朋友可以前往官网了解一下详细的销售信息。

雷蛇PS4手柄
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