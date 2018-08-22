新款将至 苹果官网14款Apple Watch表带不再销售

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新浪数码讯 8月22日上午消息，9月发布会临近，苹果公司的每个动作都收到外界关注。近期有人发现，苹果官网商店上许多Apple Watch表带已经是“暂时无货”状态，这意味着新款Apple Watch已经离我们不远。

苹果官网一般不会直接写“售罄”，而是用“暂时无货”这个词来表示已经卖完了，最近几年都是如此。

在Apple Watch发布之后，苹果发现卖表带是们不错的生意，因此会每个季度定期更新当季新款表带。季度交换的时候，也会有少量表带出现“暂时无货”之后被新款取代的状态，但14款一起无货的情况并不多见。

截至今早上，苹果公司的美国官网共有6款回环式运动表带和8款橡胶运动表带下架，另外大部分爱马仕（Hermes）表带目前也无法购买。回环式运动的库存量看起来是最低的，只有四种颜色可供购买。

但目前，所有的Apple Watch Series 3、也就是第三代手表还在销售，而不是像表带一样缺货了，这说明有可能第四代上市后，第三代还会继续卖，作为一个价格更低的选择存在。

根据之前的传闻，苹果公司会在秋季发布新款iPhone，Apple Watch以及iPad Pro系列；其中Apple Watch 的传闻昨天也有发布，作为管理部门的欧亚经济委员会（Eurasian Economic Commissio，简称EEC）数据库里新增加了几款新的Apple Watch型号标识。这意味着这些新款智能表已经离发布不远。

第四带Apple Watch的屏占比会进一步增大（图中示意蓝表带是新款，灰表带是旧款）

综合之前的传闻，新款Apple Watch仍会采用现有的方形设计，但屏占比进一步增大——关键的是目前的表带还能不能用？

我们猜是可以的，如果苹果不对设计做一种完全颠覆的改进，会想办法让旧款表带兼容，这对新老用户来说都是好事。

新浪科技将在9月转播本次苹果发布会，传说中的三款新iPhone，第三代手表，以及去掉home键的iPad Pro都会到来，欢迎关注@苹果汇，及@新浪科技 微博，我们会随时公布发布会消息。（晓光）