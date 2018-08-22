被逼无奈 苹果计划在印度开设5-6家加盟店

虽然苹果在印度遭遇了不小的挫折，诸如销量不足百万、高管离职、与印度主管部门出现冲突等等等等，但是作为世界上最有潜力的智能手机市场，印度依然是苹果割舍不下的地方，近日，苹果又找到了新的方法以寻求突破。

据外媒报道，苹果已经在考虑放宽对特许经营的限制，希望在新德里、班加罗尔与孟买开设5-6家加盟店。

一般而言，苹果会更倾向于开设自营的Apple Store，不过印度对此限制颇多，需要苹果在印度生产30%的产品才能符合条件，所以苹果只能折中寻找加盟店。

据悉，苹果将于加盟店密切合作，以保持苹果店一贯的水准与审美，此外苹果也表示愿意拥有超过5000平方英尺（464平方米）的超大店面。

除新店面外，苹果还计划与电商合作，不过苹果并不考虑降低印度的iPhone售价。