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黄章：全款预订的魅族16将于5周内发货

黄章：全款预订的魅族16将于5周内发货
2018年08月22日 07:53 中关村在线
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　　魅族 16th系列于8月20日全平台首发开售，但由于太过火爆，加上前期供货略微紧张的情况，导致很多有购机需求的用户没能拿到首批次机器，但大家不要心急，好饭总是不怕晚的。

　　昨天，魅族科技董事长黄章在官方论坛同魅友互动时表示，已经在官网参与全款预订的机器，虽然显示是4-8周发货，但大约5周内便可顺利出货，因此，已经付全款预订的朋友可以踏实了，再一个月出头的时间你们就可以拿到爱机了。

黄章表示已付款的魅族 16th系列可在5周内发货（图片来自魅族论坛）黄章表示已付款的魅族 16th系列可在5周内发货（图片来自魅族论坛）

　　魅族 16th系列是魅族科技的年度旗舰产品，搭载骁龙845旗舰移动平台，采用特别定制的AMOLED COF窄边框全面屏，屏占比高达91.18%，并全系标配屏下指纹识别，未来感十足，同时，魅族 16th系列还延续了魅族旗舰一贯出色的拍照体验，搭载旗舰级双摄，传感器分别为索尼IMX 380和IMX 350，2000万+1200万像素，并支持四轴光学防抖和3倍无损变焦。

魅族 16th魅族 16th

　　魅族 16th系列极具性价比，2698元起售，喜欢的朋友不妨持续关注下魅族科技官网的开售信息。

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