新体验 HTC VIVE无线升级套件9月预售

8月21日，致力于打造智能移动设备与沉浸式科技的HTC VIVE正式推出了VIVE无线升级套件，并将于9月20日起开启中国区预售。

此次Vive无线升级套件的出现使VR用户摆脱了电脑线缆的束缚，可在更大空间内自在尽享高品质VR体验。针对企业及专业用户推出的Vive Pro专业版无线升级套件售价为人民币3076元，针对游戏玩家推出的Vive消费者版无线升级套件官方零售价为人民币2488元。届时，用户均可通过Vive官网进行预购。

Vive Pro专业版无线升级套件包含了为该设备打造的兼容包，其中配有适用于Vive Pro专业版的连接线、连接装置及衬垫。另外，购买Vive无线升级套件的用户还将获赠2个月的免费VIVEPORT内容会员服务，尽享近500款精彩内容，包括VR生存大作《寻找黎明》。

Vive无线升级套件无需搭配专用路由器或其他硬件设备，只需安装PCI-e卡并将配套传感器连接至电脑，即可完成电脑与加装无线套件的Vive头显设备间的信号传输，安装过程仅需几分钟。

Vive无线升级套件的传感器可覆盖至6米、150度内的传输范围。其采用英特尔WiGig无线技术，Vive无线升级套件可在无干扰的60GHz频段工作，结合DisplayLink的XR解码技术，从而实现更低的延迟与更高的性能，并且其续航时间可达数小时。Vive无线升级套件采用HTC QC 3.0快充移动电源，该移动电源可为多种设备快速供电续能。

HTC中国区总裁汪丛青曾表示，他们希望Vive无线升级套件能够引领中国用户自在探索无线缆束缚的高品质VR体验，同时也邀请中国开发者通过Vive无线升级套件重新认识VR，开辟更自然的交互方式与玩法，实现更多可能。