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诺基亚5.1/6.1 Plus在印度发布：刘海屏设计

诺基亚5.1/6.1 Plus在印度发布：刘海屏设计
2018年08月22日 07:40 快科技2018
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　　诺基亚之前预热的“最受期待”手机公布了，分别是诺基亚5.1/6.1 Plus，对应国内的诺基亚X5/X6。

　　之前外媒纷纷猜测或许是传闻已久的旗舰诺基亚9，如今却有些失望。

　　诺基亚5.1 Plus采用5.86英寸刘海屏，分辨率为1520×720，搭载联发科Helio P60芯片，这颗芯片基于12nm FinFET工艺制程打造，性能和高通骁龙660接近，配备3GB内存+32GB存储（印度市场），电池容量为3060mAh，运行安卓8.1系统。

　　诺基亚6.1 Plus前后均为康宁大猩猩玻璃，采用了5.8英寸19：9显示屏，分辨率为2280×1080，搭载高通骁龙636芯片，最高配备6GB内存+64GB存储，电池容量为3060mAh。

诺基亚6.1 Plus（诺基亚X6）诺基亚6.1 Plus（诺基亚X6）

　　相机方面，诺基亚5.1 Plus后置1300万+500万双摄，前置1600万像素摄像头；诺基亚6.1 Plus后置为1600万+500万像素双摄像头，前置1600万像素摄像头。

　　价格方面，诺基亚6.1 Plus的4GB+64GB版售价15999卢比（约1570元），将于8月30日开始在Flipkart上独家开售。至于诺基亚5.1 Plus，它的价格则是暂未公布。

诺基亚5.1 Plus（诺基亚X5）诺基亚5.1 Plus（诺基亚X5）
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