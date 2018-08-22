OPPO F9/F9 Pro在印度正式发布：售价约2000元

日前，OPPO在印度市场正式发布F9/F9 Pro两款新机，均采用水滴屏设计，搭载联发科Helio P60芯片。

OPPO F9/F9 Pro采用6.3英寸屏幕，分辨率为FHD+，类似R17的水滴屏设计，纵横比为19.5：9，背部拥有光棱效果。

两者均搭载12nm工艺的Helio P60芯片，不过F9配备4GB内存，F9 Pro则是配备6GB内存。运行基于Android 8.1 Oreo的Color OS 5.2，电池容量为3500mAh，支持VOOC闪充，接口为micro USB。

相机方面，后置为1600万+200万像素双摄，而前置相机方面两者则是略有不同，F9前置为1600万像素摄像头，F9 Pro则是2500万像素摄像头。

从规格来看，OPPO F9/F9 Pro定位中端，其中Helio P60在OPPO R15标准版首次使用，这是联发科主打的中端芯片。

这颗芯片基于12nm工艺制程打造，由Cortex A73×4+Cortex A53×4组成，GPU为Mali-G72 MP3，安兔兔跑分在13万左右。

价格方面，OPPO F9售价20000卢比（约1959元），OPPO F9 Pro则是24000卢比（约2350元），将于8月31日在亚马逊、Flipkart等平台开售。