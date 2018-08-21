360手机N7 Pro/Lite发布：关键词是安全、续航和拍照

360手机N7 Pro发布：在长续航的基础上优化了拍照

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新浪手机讯 8月21日下午消息，国产手机厂商360手机举行了新品发布会，推出了N7 Pro和N7 Lite两款手机。N7 Pro售价1999元起，N7 Lite售价1199元起。

N7 Pro

外观方面，360 N7 Pro采用了“上下天地合”的非刘海全面屏，正面上下边框宽度相似，为对称设计，但顶部的开口其实还是比较密集和明显。底部屏幕内侧的弧形切割和NCVM真空镀膜玻璃工艺让下巴看起来圆润并且有视觉提亮的效果，所以视觉效果不错。

N7 Pro售价

机身厚度7.7毫米，依旧是两面玻璃加金属中框的三明治结构。配色除了传统的黑色版、还有红黑版本。金属中框采用“红色喷砂金属+双阳极氧化黑+正中间红色喷砂金属+双阳极氧化黑+红色喷砂金属”的组合，因此在正反两面都能看到红色收边，但中间红色中框又不会显得视觉很宽。

背部玻璃则延续了NCVM真空镀膜玻璃工艺处理，从不同侧面看去有着不一样的深色金属光泽，看起来与不少陶瓷擦材质手机类似。

配置方面，N7 Pro采用5.99寸18：9的1080P分辨率屏幕，配备骁龙710+6GB RAM机身存储的硬件组合；选用后置双摄1200万像素、前置单颗1600万像素AI人像镜头，镜头方面具体参数还包括：1.25μm的单个大像素和f/1.8 超大光圈。

续航方面则在7.7毫米机身中塞入了4000毫安时大容量电池。底边采用Type-C接口，支持QC 4.0的快充标准的18W瓦低温低压快充。30分钟可充电44%，而完整充满则需要一个半小时。

N7 Lite

外观方面，360手机N7 Lite延续了N6 Pro的造型，前后均采用2.5D弧形玻璃，并对机身弧度进行过多次调整以保证手感。N7 Lite共有幻影黑和银砖灰两种颜色可选。

N7 Lite售价

N7 Lite采用5.99英寸18：9全面屏，分辨率为2160*1080，NTSC色域覆盖达到83%，同时支持蓝光护眼模式和夜间模式。

硬件方面，N7 Lite采用了当前较为流行的配置，搭载高通骁龙660处理器，配合最高6GB运行内存和128GB机身存储。除此之外，大电池和长续航在N7 Lite上得到了保留，它配备4050毫安时容量电池，支持18W QC3.0快速充电，根据官方的数据，半小时可充50%电量，100分钟左右即可将手机充满。

360手机N7 Lite延续了N6 Pro的双摄方案，1300万像素主摄像头负责画面抓取，200万像素副摄像头负责景深信息。除此以外，360手机官方表示，这次优化了AI算法，通过AI智能深度学习算法、AI放模糊智能成片技术、AI智能曝光技术保证最终的成片质量。其中AI智能曝光技术属于360手机的专利，它会对整个取景范围进行区块分割，然后调整每个区块的曝光。

前置镜头方面，N7 Lite配备标准的800万像素，支持AI美颜算法，根据被拍摄者的年龄和性别进行不同程度的美颜。

系统

新发布的两款手机在系统方面继续主打信息安全，包括访客系统、面部识别应用锁、安全U盾三项功能。

访客系统，通过两个独立的手机系统，将用户隐私数据独立出来。企业定制化版本，则可以通过双系统区分工作和生活数据。

面部识别应用锁，打开App时直接通过摄像头扫描人脸，当识别为机主时才会打开这个App。

安全U盾，与紫光国微合作，是物理硬件锁，可以将私密资料单独保存。采用国密二级认证芯片，达到EAL4+安全级别，也就是银行产品的安全等级。

安全以外，360手机还主打AI语音翻译的功能。与有道合作，支持英、日、韩、法等七国语言直接翻译，此外还支持AI图片翻译，通过摄像头拍摄可直接将外文翻译成中文。

AI技术还应用到了摄影的优化中。AI防抖实时缓存5张照片，按快门瞬间在5张中选择最清晰一张；AI智能曝光，通过人工智能技术让图片曝光更贴近人眼所看到的效果；AI“防吓人”美颜，在同一个画面中，针对不同性别不同角色进行单独优化。

最后价格方面，N7 Pro售价6G+64GB版本售价1999元，6GB+128GB售价2299元，而N7 Lite 4GB+32GB售价1199元，4+64GB版本售价1499元。今天下午4点预售，8月23日10：00开卖。（中奇）