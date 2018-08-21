360 N7 Pro正式发布：配骁龙710处理器 1999元起

IT之家8月21日消息 今天下午360在北京召开新品发布会，会上正式发布了360 N7 Pro新机，该机主打大电池，软硬结合安全特性。

外观方面，360 N7 Pro采用了双面玻璃设计，正面5.99英寸1080P 18：9全面屏，CNC金属中框采用双色阳极氧化工艺，前后面板沿用了N6 Pro上的双玻璃设计以及NCVM真空镀膜的旗舰级玻璃工艺。

配置方面，360 N7 Pro搭载了骁龙710处理器，标配LPDDR4X的6GB内存和64GB容量存储空间，最高配备128GB容量存储。配备了4000mAh电池，支持18W快充，号称轻松续航两天。采用Type C接口，并且保留了3.5mm耳机孔。

相机方面，360 N7 Pro后置1200万+2000万像素的双摄，1.25um单像素，前置1600万像素镜头和专业级景深镜头。360 N7 Pro还支持全新智能拍摄功能：AI防模糊，AI智能曝光和AI“防吓人”美颜。

其它方面，360 N7 Pro安全方面主打软硬结合，官方称拥有三把安全锁，分别是采用多用户完全隔离的双域技术的访客系统，拥有顺滑体验的面部识别应用锁，达到主流银行产品的安全等级的安全U盾。

360 N7 Pro还支持实时AI语音翻译和AI图片翻译功能。语音翻译采用有道翻译引擎，能翻译多国语言，图片翻译功能可以轻松解决英文路标和文档类的翻译困难。360 N7 Pro还内置全新AI语音助手，负一屏2.0将快捷功能入口，运动数据，快递信息和通勤路况信息，新闻及周边娱乐等信息融合起来。

售价方面，360 N7 Pro 6+64GB 1999元，6+128GB版售价2299元，安全U盾售价360元，8月23日线上开售，8月28日线下开售。