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360手机N7 Lite正式发布：续航和价格是最大看点

360手机N7 Lite正式发布：续航和价格是最大看点
2018年08月21日 15:18 新浪手机
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　　新浪手机讯 8月21日下午消息，国产手机厂商360手机举行了新品发布会，推出了一款千元机N7 Lite。该机主打长续航和AI拍照。

360手机N7 Lite360手机N7 Lite

　　外观方面，360手机N7 Lite延续了N6 Pro的造型，前后均采用2.5D弧形玻璃，并对机身弧度进行过多次调整以保证手感。N7 Lite共有幻影黑和银砖灰两种颜色可选。

　　N7 Lite采用5.99英寸18：9全面屏，分辨率为2160*1080，NTSC色域覆盖达到83%，同时支持蓝光护眼模式和夜间模式。

　　硬件方面，N7 Lite采用了当前较为流行的配置，搭载高通骁龙660处理器，配合最高6GB运行内存和128GB机身存储。除此之外，大电池和长续航在N7 Lite上得到了保留，它配备4050毫安时容量电池，支持18W QC3.0快速充电，根据官方的数据，半小时可充50%电量，100分钟左右即可将手机充满。

360手机前后均是双摄360手机前后均是双摄

　　360手机N7 Lite延续了N6 Pro的双摄方案，1300万像素主摄像头负责画面抓取，200万像素副摄像头负责景深信息。除此以外，360手机官方表示，这次优化了AI算法，通过AI智能深度学习算法、AI放模糊智能成片技术、AI智能曝光技术保证最终的成片质量。其中AI智能曝光技术属于360手机的专利，它会对整个取景范围进行区块分割，然后调整每个区块的曝光。

　　前置镜头方面，N7 Lite配备标准的800万像素，支持AI美颜算法，根据被拍摄者的年龄和性别进行不同程度的美颜。

　　系统方面，360手机N7 Lite适配了基于安卓8.1开发的360 OS系统。该系统在此前基础上重新设计了系统动画，并且添加了AI语音助手、AI智能聚合页，改进了游戏加速器和AI智能翻译等功。

N7 Lite价格N7 Lite价格

　　售价方面，360手机Lite 4GB+32GB售价1199元，4+64GB版售价1499元，6+128GB售价1799元。

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